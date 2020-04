Le anticipazioni della nota soap opera Il Paradiso delle signore hanno parecchie novità per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che verranno trasmesse da lunedì 13 a venerdì 17 aprile, le Veneri faranno la conoscenza di Franco, il marito di Paola. Nel frattempo Marta non smetterà di prendere il farmaco per favorire la fertilità, all'insaputa di Vittorio. Successivamente Ludovica deciderà improvvisamente di abortire. Di seguito approfondiamo i dettagli degli spoiler de Il Paradiso delle signore.

Marta assume un farmaco per favorire la fertilità

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore che verranno trasmesse dal 13 al 17 aprile, Marta continuerà a prendere di nascosto un particolare farmaco, il quale dovrebbe favorire la fertilità. Frattanto Vittorio non si accorgerà di nulla, poiché sarà sempre molto impegnato con il suo lavoro. In seguito le Veneri conosceranno Franco il marito di Paola, l'uomo si recherà al Paradiso per fare una visita a sorpresa. Successivamente Riccardo confesserà a Ludovica di volersi occupare del bambino che porta in grembo, nonostante i due non siano più una coppia.

Più tardi Cosimo sarà convinto che la ragazza stia mentendo sul suo stato di gravidanza, così inizierà a provocarla. Poi Ludovica mostrerà all'uomo le analisi che confermeranno che è davvero incinta.

Ludovica vuole interrompere la gravidanza

Vittorio sarà impegnato presso il Paradiso, poiché dovrà scegliere il bozzetto del nuovo bikini. Nel frattempo Roberta, Angela e Gabriella si confronteranno riguardo le loro relazioni.

Poi Ludovica prenderà improvvisamente la decisione di interrompere la sua gravidanza e lo dirà a Riccardo. Quest'ultimo sarà assai turbato e prenderà la notizia come un 'ricatto', così andrà a sfogarsi con suo padre. In seguito Roberta sarà assai preoccupata per Federico, pertanto Marcello e Salvatore faranno di tutto per tranquillizzarla. Intanto Paola dovrà affrontare la forte gelosia di suo marito Franco.

Poi Armando chiederà a Marcello di lasciargli casa libera.

Marta mente a Vittorio

Marta continuerà a mentire a Vittorio riguardo al farmaco che sta assumendo per la fertilità. In seguito Angela sarà notevolmente meravigliata dalla proposta di Riccardo e non saprà come reagire, così chiederà un consiglio a Don Saverio. Più tardi Agnese si troverà presso la Caffetteria e all'improvviso ascolterà un pettegolezzo. Successivamente Angela rivelerà a Gabriella di aver lasciato Riccardo, mentre Armando si confiderà con Marcello riguardo la sua giornata 'speciale'. Infine, Vittorio mostrerà alle Veneri la nuova pubblicità sul giornale, la quale mostrerà Carletto vestito da astronauta mentre è intento ad osservare la modella con il nuovo bikini.