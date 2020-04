Era inevitabile che le parole di Pamela Barretta sulla fine della sua relazione scatenassero la reazione di Enzo Capo. L’ex cavaliere del trono over di Uomini e donne ha risposto alle domande dei suoi follower su Instagram che si sono concentrate inevitabilmente sulle recenti dichiarazioni di Pamela. Enzo ha affermato che non ha intenzione di scatenare una guerra social specificando i motivi del loro allontanamento ma ha voluto comunque aggiungere che tutta la situazione lo sta facendo soffrire molto essendo rimasto molto deluso e contrariato.

Enzo dopo la rottura: ‘Non sono felice’

‘Il tempo è galantuomo’, ha detto Enzo ai fan che hanno apprezzato il suo silenzio sulla recente rottura con Pamela. Dalle parole di Capo si comprende come tutto ciò che è successo lo hanno parecchio toccato. ‘In questo momento non sono felice’, ha infatti affermato senza mezzi termini l’ex cavaliere del trono over che ha poi aggiunto che ogni volta che una storia d’amore finisce restano degli strascichi non piacevoli. D’altra parte, l’atteggiamento di Enzo è stato molto apprezzato dai suoi sostenitori: il fatto di non esporsi troppo in questa circostanza è stato gradito a chi lo segue con affetto.

‘Mi ha tanto deluso’, ha però voluto precisare Enzo parlando della sua ex fidanzata con la quale aveva fatto progetti importanti e alla quale da poco aveva dedicato un video molto romantico. ‘Il rumore di chi sa tacere: Nobile e sottile arte…A taluni sconosciuta’, ha poi completato Enzo ribadendo in tal modo che preferisce restare in silenzio per non alimentare inutili polemiche, che però di fatto si sono comunque scatenate.

Pamela a Enzo: ‘Ti conviene tacere’

Pamela infatti, che ha evidentemente visionato le risposte del suo ex ai fan, non ha gradito in particolare quest’ultima affermazione di Enzo. ‘Ti conviene tacere, altrimenti poi devo cacciare la verità’, ha scritto la Barretta confermando quello che è il suo pensiero. Insomma si tratta di due visioni contrapposte di vedere la rottura e non è dato sapere, almeno per il momento, il motivo che ha spinto i de a dirsi di nuovo addio dopo la recente crisi superata.

Adesso i fan si aspettano che i due chiariscano la situazione anche se Capo in questo momento ha affermato di preferire mantenere la sua privacy. Inoltre, Pamela ha incuriosito ulteriormente i fan postando delle immagini di un libro che parlano di giochi psicologici e tradimenti tra un uomo e una donna. C'era forse da parte dell'ex dama la volontà di riferirsi a qualcuno in particolare? Pamela ha detto che chi si sente chiamato in causa può intervenire ma per il momento nessuno ha risposto alla Barretta.