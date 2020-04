Non è un periodo facile quello che sta vivendo la coppia formata da Pamela Barretta ed Enzo Capo: numerose sono le turbolenze che i due volti noti del trono over di Uomini e donne sta affrontando in questo periodo di quarantena. Qualche tempo fa era stata l'ex dama ad annunciare che vi era stata una rottura con Enzo, ma subito dopo quest'ultimo aveva detto che per chiarire la sua situazione sentimentale aveva il bisogno di guardare negli occhi Pamela. L'emergenza sanitaria ha reso impossibile l'incontro e da qualche tempo tutto pareva tornato alla normalità tra i due.

La Barretta, però, nella giornata di ieri 23 aprile rispondendo alle domande dei suoi fan ha ammesso che la sua relazione non prosegue per il verso giusto.

Pamela sulla storia con Enzo: 'Non procede'

Pamela ed Enzo sono di nuovo in crisi: non conosce pace la relazione dei due che fin dall'inizio del loro percorso sentimentale avevano avuto qualche problema di comprensione. L'uscita da Uomini e Donne non era avvenuta in maniera serena: tante le incertezze e le gelosie reciproche. Una volta lontani dalle telecamere, però, Capo e Barretta parevano aver trovato il giusto equilibrio tra viaggi da sogno e dediche d'amore.

Le cose parevano andare per il verso giusto tanto che addirittura si parlava anche di matrimonio e figli.

Poi qualcosa è cambiato: Pamela ha annunciato di essere stata lasciata. Dopo diversi chiarimenti a distanza, alcuni anche pubblichi perché fatti sui social, la coppia aveva annunciato la riappacificazione. Capo ha dichiarato di sentire molto la mancanza della sua fidanzata alla quale ha dedicato un video molto romantico, apprezzatissimo dalla Barretta.

I fan sono stati molto lieti del ritorno di fiamma, ma ieri alle numerose domande dei follower che chiedevano all'ex dama se con Enzo tutto andasse bene è arrivata una risposta che ha spiazzato tutti. "Non procede. No, non procede per niente", ha detto Pamela.

Pamela ed Enzo lontani e in crisi

Insomma, pare che la coppia non sia riuscita a recuperare quell'equilibrio che aveva permesso ad entrambi di pensare ad un futuro insieme.

E' chiaro che la distanza fisica imposta dall'emergenza sanitaria legata al Covid-19 non ha facilitato la situazione ma la donna, a parte la risposta concisa ai suoi fan, non ha specificato cosa ha portato lei ed Enzo a litigare per l'ennesima volta.

Non è escluso che adesso Capo dedica di dire al sua sempre mezzo Instagram. D'altra parte, l'ex cavaliere anche nella precedente situazione non si era fatto scrupolo a chiarire la sua posizione. Ogni ulteriore considerazione è rimandata al prossimo post o alla prossima Storia social.