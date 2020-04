Ha preso il via la nuova formula di Uomini e donne in cui Gemma Galgani e Giovanna Abate hanno la possibilità di conoscere nuovi corteggiatori attraverso la scrittura. La puntata di ieri 20 aprile è stata dedicata alla dama del trono over che ha fatto la conoscenza virtuale di due nuovi cavalieri, dopo aver saputo che il suo corteggiatore, con il quale ha avuto un incontro prima delle ristrettezze legate all'emergenza sanitaria impedissero gli spostamenti, ha chiuso con lei. Anche la puntata di oggi 21 aprile vedrà protagonista la torinese, che riceverà una sorpresa da parte di Ida Platano e Riccardo Guarnieri; non mancheranno le ormai consuete discussioni con Tina Cipollari che, addirittura, la raggiungerà nella sua postazione.

Discussioni tra la Galgani e Tina

Ha tutte le caratteristiche giuste per appassionare il pubblico di Canale 5 la nuova formula di Uomini e Donne rispettando il Decreto Legge legato all'emergenza sanitaria. Gemma ha iniziato conoscere degli uomini misteriosi che attraverso la scrittura stanno catturando la sua attenzione. Non mancano le battute piccanti e le frasi intriganti: proprio per questo Tina non perde occasione per criticare la dama.

Anche la puntata di oggi avrà tutte le carte in regola per tenere i telespettatori legati allo schermo: secondo le prime anticipazioni fornite dalla rete al termine della puntata di ieri, Tina Cipollari, stanca di essere distante dalla Galgani indosserà la sua mascherina con tanto di mummia disegnata e correrà da Gemma, sempre rispettando le distanze imposte.

La Cipollari accuserà la dama di lasciarsi prendere troppo da persone che conosce appena, ma la Galgani non sembrerà interessarsi troppo delle critiche tanto che, quando un corteggiatore le chiederà via chat di ballare per lui, la torinese si alzerà e muoverà dei passi di salsa.

Ida e Riccardo collegati con Gemma Galgani

Le sorprese per Gemma non sono finite: durante la puntata di oggi 21 aprile Ida e Riccardo saranno collegati con lei e la incoraggeranno in questa nuova esperienza.

Gianni Sperti non perderà occasione per chiedere alla coppia che sta passando la quarantena insieme di raccontare come prosegue la convivenza. ''Diciamo che sono terminati tutti i piatti di porcellana, adesso siamo passati a quelli di plastica'', dirà Riccardo in modo ironico.

In realtà, i due hanno rassicurato i fan che va tutto per il meglio proprio attraverso Instagram solo qualche giorno fa con una diretta social.

Nelle prossime puntate, di certo si darà spazio anche a Giovanna che dovrà fare i conti con le critiche di Tina. Frattanto il pomeriggio di oggi vedrà Gemma la centro dell'attenzione: le chat riservano per lei delle news, a tratti anche piccanti.