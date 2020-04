Amando Incarnato al veleno: il cavaliere del trono over di Uomini e donne, lontano dagli studi del dating show per via dell'emergenza sanitaria, non smette di far sentire la sua voce. Armando ha scelto il suo profilo Instagram per scagliarsi duramente contro una donna di cui non ha specificato l’identità additandola come falsa e ‘costruita’, sia dal punto di vista estetico che morale.

In molti, sul web, hanno subito pensato che le parole fossero rivolte a Veronica, visto che con la dama dopo la loro frequentazioni vi erano state non poche diatribe.

Addirittura anche Maria De Filippi era dovuta intervenire per fermare gli attacchi di Incarnato ai danni della Ursida, ma se veramente le accuse del cavaliere fossero rivolte alla dama, tra i due la tregua si può dire conclusa.

Armando ad una donna misteriosa: ‘Parla di altro’

‘Smontati le extension e parla di meno’, ha infierito Armando sulle Instagram Story rivolgendosi ad una donna che evidentemente lo ha mandato su tutte le furie. ‘Mi sa che la quarantena sta facendo uscire la vera natura delle persone’, ha proseguito il cavaliere del trono over, dopo aver detto che nota degli aspetti fisici di questa donna ‘misteriosa’ abbastanza variati.

Labbra meno gonfie, ciglia meno folte: tutti particolari descritti negativamente da Incarnato come a sottolineare una finzione estetica che rispecchierebbe una falsità interiore.

‘Parla di altro che forse ti conviene’, ha poi continuato Armando che ha aggiunto che durante le dirette la donna sembra un’altra rispetto a come appare di solito. Poiché Veronica durante questa quarantena ha fatto molte dirette social e ha anche affermato di rimpiangere il tempo dedicato in trasmissione a chi non se lo meritava, pare proprio che nel mirino di Armando ci sia proprio la Ursida.

Tutto resta nel campo delle possibilità, ma Incarnato non le manda di certo a dire e anche questa volta è stato molto diretto.

Armando furioso: ‘Barattato l’essere con l’apparire’

‘Avete barattato l’essere con l’apparire’, ha infine concluso Armando che pare davvero irritato. Incarnato non è nuovo agli sfoghi social: il cavaliere di Uomini e Donne ha più volte usato il suo profilo per scagliarsi contro chi non gli va a genio.

Stavolta, Armando, che non può usare la tv per dire la sua, pare voler far arrivare forte e chiaro il suo pensiero, ma chissà se alla fine dirà anche chi è questa persona che lo ha fatto infuriare, a scanso di equivoci.

Non è escluso, però, che tali parole scateneranno la reazione della Ursida stessa, che potrebbe sentirsi tirata in causa in questa circostanza. Vedremo se i gironi di reclusione forzata porteranno ad una nuova guerra tra i due protagonisti del trono over o se Veronica preferirà restare in silenzio, d’altra parte il suo nome non è mai stato tirato in causa.