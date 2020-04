La soap italiana Un posto al sole continua a tenere incollati al televisore un buon numero di telespettatori. I nuovi episodi termineranno il giorno 5 aprile, dal 6 infatti partiranno le repliche della serie per l'emergenza legata alla drammatica situazione esterna presente nel nostro Paese. Stasera 2 aprile saranno molti gli episodi che caratterizzeranno la soap, su tutti saranno in evidenza le vicende legate al rapporto tra Filippo e Serena.

Un posto al sole: il rapporto tra Filippo e Serena

Sono molti gli accadimenti che saranno presenti nella puntata di stasera 2 aprile.

Un posto al sole va in onda su Rai 3 quotidianamente, weekend esclusi, tutti i giorni dalle 20:45 alle 21:10. Tra Filippo e Serena le distanze risultano essere sempre maggiori e l'indifferenza regna sovrana, la donna non si sta capacitando della situazione e ci sta particolarmente male. Leonardo ha proposto alla Cirillo di raggiungerlo in Sicilia, la scelta della donna sta apparendo molto difficile e questa non sembrerebbe essere particolarmente convinta. L'uomo, sarà costretto a spostarsi per lavoro, ha paura di lasciare Serena da sola e Leonardo è convinto che la sua lontananza dalla Cirillo potrebbe riavvicinare inesorabilmente la donna a Filippo.

Per questi motivi sta fortemente insistendo per far sì che Serena accetti la sua proposta. Filippo e Serena si sono lasciati, ma in molti sono convinti che tra loro il sentimento non sia affatto finito e che una scintilla potrebbe riaccendere il loro amore. Il Sartori sembrava tranquillo e beato con la skipper Cristiana, ma è parsa più una situazione di facciata che un reale sentimento.

Le altre vicende di Un posto al sole della puntata del 2 aprile

Le vicende legate alla soap italiana Un posto al sole, non riguarderanno esclusivamente il rapporto tra Filippo e Serena, Roberto Ferri potrebbe avere una discussione con suo figlio per motivi legati al lavoro. Guido e Mariella avranno un susseguirsi di problemi organizzativi per quanto riguarda il loro matrimonio, la coppia farà una confusione terribile e chiederà a gran parte dei loro amici di fare da testimoni alle loro nozze.

Il problema sarà adesso tornare indietro e mettere da parte alcune persone alle quali è stata fatta la proposta, il dubbio sarà se qualcuno di loro possa offendersi e rimanerci male. Un posto al sole, come tante altre soap opera a livello europeo, chiuderà i battenti e fermerà le riprese, dal giorno 6 aprile andranno in onda le repliche della serie girata a Napoli. Sarà interessante per i telespettatori amanti della soap, rivedere molti personaggi che attualmente non fanno più parte del cast della stessa.