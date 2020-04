Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola 'Una vita', nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da domenica 26 aprile a venerdì 1 maggio, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti.

In particolare, dopo il salto temporale di 10 anni, le vite di alcuni protagonisti come Felipe, Ramon, Lucia e Telmo saranno completamente cambiate. Inoltre, ci saranno alcune new entry come la cantante Bellita Del Campo che, dopo aver trascorso diversi anni in Argentina, ritornerà ad Acacias 38, ma sarà stata dimenticata dal pubblico.

Antonito vuole che suo padre esca di prigione

Bellita sarà molto sconsolata perché nessuno pare ricordare la cantante che era, ma alla donna tornerà il sorriso quando scoprirà che Marcelina e Fabiana, contrariamente a quanto lei aveva pensato in precedenza, si ricordano davvero di lei e la stimano tanto come artista. Proprio per questo, la Del Campo si scuserà con le donne e Jose Miguel per averli aggrediti in strada. Poco dopo, la donna parlerà a Liberto e alla figlia Rosina di quanto appena accaduto.

Intanto, Antonito vorrebbe che suo padre Ramon esca di prigione e quindi gli dirà di confessare, però l'uomo si rifiuterà di collaborare e non rivelerà al figlio come sono andate le cose dieci anni prima, quando Celia perse la vita. Nel frattempo, Felipe sarà ancora sconvolto dalla morte della sua consorte e continuerà ad affondare tutti i suoi dispiaceri nell'alcol.

Telmo tornerà ad Acacias 38

Genoveva vorrà conoscere meglio le altre donne del paesino spagnolo e così organizzerà una merenda, ma queste ultime decideranno di non presentarsi.

La moglie di Samuel sarà molto infastidita da questo affronto, ma l'Alday le consiglierà di andare avanti e di non curarsi più delle pettegole del quartiere. Poco dopo Eduardo si arrabbierà con sua moglie Lucia per aver rifiutato l'invito di Genoveva.

Successivamente la situazione della moglie di Samuel si complicherà ulteriormente, in quanto Lolita la vedrà in un articolo di giornale che racconta dell'arresto di dieci persone in una taverna.

Invece, Rosina sarà stanca di fingersi domestica e uscirà in strada come signora, ma si spaventerà quando vede che due uomini la stanno cercando.

Intanto, dopo dieci anni, l'ex parroco Telmo Martinez tornerà ad Acacias 38 e conoscerà il piccolo Mateo, figlio della Alvarado. Però quest'ultima sarà ancora convinta che l'uomo abbia aiutato Espineira a sottrarle l'eredità dei suoi genitori e così lo accoglierà in maniera molto fredda.

Non rimane che aspettare la messa in onda dei prossimi episodi per scoprire ulteriori novità sulle vicende di calle Acacias 38. Intanto, per chi non ha avuto la possibilità di vedere tutte le puntate nella prima messa in onda televisiva, sarà possibile recuperarle sulla piattaforma gratuita di Mediaset Play.