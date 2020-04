La puntata in onda oggi 21 aprile sarà ricca di novità. Per la soap Una vita si aprirà una nuova fase che mostrerà ai telespettatori una realtà diversa e più moderna per via del salto temporale di dieci anni da cui ripartiranno le vicende di Acacias 38. La puntata precedente si è chiusa con l'inaspettata morte di Celia (Inès Aldea) e con gli abitanti del quartiere intorno al corpo senza vita della donna precipitata dalla finestra di casa Palacios. Oggi la narrazione sarà ambientata dieci anni dopo il tragico evento e mostrerà Felipe (Marc Parejo) alla deriva per la morte della moglie, con una carriera distrutta e un'esistenza votata ai piaceri e ai vizi, Ramòn (Juanma Navas) in carcere per l'omicidio di Celia e l'arrivo di nuovi personaggi come la famiglia Dominguez che andrà ad abitare nell'appartamento dei Palacios.

La puntata evento andrà in onda, come di consueto, alle 14:10 su Canale 5.

Anticipazioni Una Vita oggi 21 aprile: sono trascorsi dieci anni dalla morte di Celia

Inizierà oggi 21 aprile su Canale 5 una nuova era per Una Vita, la soap ambientata nell'ormai noto quartiere di Acacias 38. Secondo le anticipazioni relative alla puntata odierna, che aprirà la quinta stagione, il pubblico assisterà ad un considerevole salto temporale: dieci anni dopo la morte di Celia Alvarez-Hermoso. Si vedranno grandi cambiamenti a partire dalle attività commerciali del luogo.

Al posto della pasticceria 'La Deliciosa' ci sarà un ristorante gestito dalla famiglia Pasamar, il 'Nuevo Siglo XX' che farà conoscere al pubblico i personaggi di Donna Felicia (Susana Soleto) e dei suoi figli Emilio (Josè Pastor) e Camino (Aria Bedmar). Tra le altre novità ci sarà anche la nuova attività di Lolita (Rebecca Alemany), proprietaria della bottega 'Sueño de Cabrahigo'. Nel frattempo, Fabiana e Servante apriranno insieme una locanda al posto della sartoria mentre la coppia Jacinto-Marcelina gestirà il chiosco di fiori dell'ex domestica.

Nella quinta stagione di Una Vita arrivano i coniugi Dominguez

Ad Acacias 38 arriveranno dei nuovi residenti, i coniugi Josè Dominguez (Manuel Bandera) e Bellita Del Campo (Maria Gracia), che andranno ad abitare con la domestica Arantxa (Gurutze Beitia) nella casa che un tempo apparteneva ai Palacios. La vita di alcuni vecchi personaggi della soap risentirà degli eventi accaduti alla fine della quarta stagione.

Anche se sono trascorsi dieci anni dalla morte di Celia, le cose per Felipe non saranno migliorate. L'uomo sarà ancora distrutto dal dolore, che cercherà di soffocare bevendo e frequentando donne di malaffare. Nel frattempo, Ramòn si troverà in carcere a scontare la condanna per l'omicidio dell'Alvarez-Hermoso mentre il figlio Antoñito (Alvaro Quintana) si occuperà degli affari di famiglia dopo l'arresto del padre e la vendita della casa.