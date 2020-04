Pronte le anticipazioni della soap Una vita relative alle puntate dal 27 aprile al 1° maggio 2020 su Canale 5 alle ore 14.10. Ad Acacias farà ritorno Telmo. Nonostante non venga accolto a braccia aperte da Lucia, farà la conoscenza di Mateo, un bambino che lo colpirà particolarmente.

Nel frattempo, Antonito si prodigherà per salvare Ramon dalla prigionia. Il Palacios è in carcere da dieci anni con la terribile accusa di aver ucciso Celia, anche se nel corso delle prossime puntate i telespettatori capiranno che la vicenda si è svolta in maniera totalmente diversa.

Una verità che metterà Felipe di fronte a nuove e tremende consapevolezze.

Lolita invece scoprirà su un vecchio periodico una foto ambigua della bellissima Genoveva. Che cosa nasconde la nuova consorte di Samuel? Di seguito, tutti i dettagli.

Una Vita, trame delle puntate settimanali 27 aprile-1 maggio su Canale 5

Avvincenti e mai banali le nuove trame della soap opera capolavoro di Aurora Guerra. Nelle puntate settimanali, vedremo Antonito fare di tutto per salvare Ramon dal carcere. Il Palacios però, sembrerà non voler collaborare, visto che non avrà il coraggio di raccontare cosa accadde veramente dieci anni fa, quando Celia perse la vita tragicamente cadendo dal balcone del suo appartamento.

Intanto, Genoveva sarà affranta per non essere stata accolta con calore dai vicini. La Salmeron organizzerà una merenda di benvenuto, ma quasi nessuno si presenterà, dopo che Susana avrà diffuso la voce che la donna non è così limpida e seria come vuole far sembrare.

Rosina braccata da due misteriosi uomini

Nelle puntate di Una Vita in onda dal 27 aprile al 1° maggio su Canale 5, Rosina si stancherà di recitare la parte di domestica per sfuggire a due uomini misteriosi e così tornerà a alla normalità.

Quando passeggerà nel quartierino di Acacias 38, però noterà che i malviventi la stanno tenendo d'occhio.

Samuel si infurierà per il trattamento riservato alla moglie e, in combutta con lei, penserà a come farla pagare a chi ha rovinato il suo nome. Anche dopo tutti questi anni, nessuno sembra averlo perdonato.

La signora Alday ha un passato oscuro

Lolita noterà su un vecchio periodico una foto di Genoveva.

La donna, in passato, fu arrestata in una taverna con altre dieci persone. Evidentemente, la Salmeron ha un passato nascosto che tiene ben stretto. La notizia arriverà subito alle orecchie di Fabiana e Casilda, non senza apprensione.

Infine, le anticipazioni di Una Vita delle puntate in onda su Canale 5 dal 27 al 1° maggio 2020 rendono noto che Telmo, dopo dieci anni, farà ritorno ad Acacias 38. Lucia sarà estremamente fredda con lui, ancora convinta di essere stata derubata e tradita in passato. Il Martinez conoscerà il piccolo Mateo e sentirà verso di lui un legame inspiegabile.