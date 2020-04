Nuove trame nella soap opera Una vita: le anticipazioni narrano che Lucia e Telmo, dopo aver finalmente trovato la pace nei loro cuori tormentati, dovranno fare i conti con il destino beffardo.

Lucia, dopo aver litigato in maniera furibonda con suo marito Eduardo, perderà conoscenza. Le sue condizioni appariranno subito gravi, nonostante Telmo si convinca del contrario. Che cosa accadrà alla sfortunata Alvarado?

Una Vita, trame della nuova stagione: Samuel nelle vesti di buon samaritano

Nelle nuove puntate della soap opera, che in Italia su Canale 5 andranno in onda prossimamente, vedremo Lucia versare in gravi condizioni di salute.

La Alvarado e Telmo progetteranno di fuggire da Acacias in compagnia del piccolo Mateo, ma qualcosa andrà storto.

Eduardo coglierà i due amanti in flagrante e li fermerà. A quel punto, Lucia avrà un malore e verrà portata d'urgenza in ospedale.

Proseguendo con le anticipazioni di Una Vita, Samuel farà di tutto per proteggere Genoveva, la sua nuova moglie. A tal proposito, affronterà Ariza, il sicario mandato da Cristobal per porre fine all'esistenza della Salmeron.

Ramon volta pagina ma non si libera dal passato

La nuova stagione di Una Vita vedrà anche Ramon Palacios dare una svolta alla sua esistenza in compagnia di Carmen. Nonostante ciò, non riuscirà a dimenticare Trini e cercherà di trasformare la domestica nella sua esatta copia, con le ovvie conseguenze del caso.

Felipe invece faticherà a tornare alla vita normale, ancora ignaro di cosa sia realmente accaduto quella fatidica notte in cui Celia cadde dal balcone.

Ramon non saprà più come aiutarlo e lo vedrà precipitare nel tunnel dell'alcolismo. Ramon chiederà aiuto e consiglio a Liberto, che gli dirà di farsi coraggio e raccontare la verità all'Alvarez Hermoso. Un retroscena oscuro, dunque, sta per venire alla luce.

Lucia si ammala al cuore nella nuova stagione di Una Vita

Brutte notizie per la Alvarado. Mentre Telmo è con Mateo, Lucia riceverà il medico nella sua stanzetta d'ospedale, portatore di una diagnosi infausta: ''Mi spiace dirglielo, ma lei soffre di una malattia cardiaca molto grave, ha poco tempo per vivere".

In pezzi, Lucia deciderà di non rivelare nulla a Telmo, in modo che non soffra e non si disperi per la sua sorte. Stando alle anticipazioni di Una Vita, la Alvarado chiederà ad Ursula di convincere il Martinez a lasciare Acacias con Mateo, in modo che almeno loro si salvino dalle brutte intenzioni di Eduardo. La Dicenta capirà che Lucia nasconde qualcosa, visto che fino a poco prima era pronta a lasciarsi alle spalle tutto in compagnia di Telmo. Nessuna speranza dunque per la Alvarado?