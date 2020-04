Alba Brunet l'attrice che presta il volto alla bellissima Leonor Hidalgo ha definitivamente lasciato la soap Una vita nella puntata andata in onda in Italia nel pomeriggio di ieri, 20 aprile. Proprio in occasione del suo addio l'attrice ha sorpreso i fan italiani con un messaggio postato su Instagram ed in cui ha voluto ringraziare anche il pubblico italiano per l'affetto dimostrato al suo personaggio. Da quanto si apprende sembra che il suo sia un addio definitivo alla soap ma mai dire mai.

Leonor dice addio a Una vita, Alba Brunet saluta i fan italiani su Ig

Nella giornata di ieri i fan di una vita hanno assistito all'addio di Leonor Hidalgo la quale, come noto, ha lasciato Acacias con Inigo, Flora e Tito alla volta del Portogallo. Da quanto si apprende, il suo dovrebbe essere un addio definitivo anche se le anticipazioni riguardanti le puntate future della soap iberica rivelano che giungeranno notizie proprio riguardanti Leonor. Si verrà infatti a sapere che la giovane figlia di Rosina si sarà sposata con Inigo e sarà diventata madre.

Mentre i fan assistevano alla partenza di Leonor, l'attrice Alba Brunet, che dall'inizio della soap impersona la Hidalgo, ha voluto mandare un messaggio a tutti i fan italiani attraverso Instagram.

Il messaggio di Alba Brunet (Leonor) dopo l'uscita di scena: 'Grazie Italia'

Un messaggio inaspettato quello postato su Instagram da Alba Brunet dato che, in Spagna, già da diversi mesi, i telespettatori hanno assistito all'uscita di scena di Leonor.

Dopo aver saputo che proprio nella giornata di ieri anche i telespettatori italiani si apprestavano a dire addio a Leonor, l'attrice Alba Brunet ha deciso di condividere un messaggio dedicato al suo personaggio ed in cui ha voluto ringraziare tutti i fan italiani per il supporto e l'affetto dimostrato in questi anni: 'Grazie Italia' scrive infatti la Brunet, entrata nei cuori dei telespettatori di Una vita interpretando la giovane scrittrice, protagonista di molte vicende di calle Acacaias e che si è distinta sempre per il suo coraggio e la sua determinazione.

Una donna che ha combattuto per i suoi diritti e per la sua libertà e che ha insegnato molto a tutte le donne ed a cui va uno speciale ringraziamento, così come scrive la stessa attrice nel post: 'Grazie mille per averci insegnato tanto'. Molti i commenti dei numerosissimi fan all'emozionante post dell'attrice e che, dalla giornata di ieri, le stanno riservando messaggi di affetto.

In attesa di scoprire i nuovi progetti lavorativi di Alba Brunet, si ricorda che la soap Una vita va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5, nel consueto orario delle 14:10. Su Mediaset play invece, sono disponibili le puntate già trasmesse.