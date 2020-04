Le puntate italiane di Una Vita in onda su Canale 5 nella settimana dal 20 al 24 aprile saranno caratterizzate da grandi cambiamenti. Con il salto temporale di dieci anni che catapulterà i protagonisti della soap nel 1913, il pubblico assisterà a diverse novità che riguarderanno le vicende dei vecchi personaggi e all'entrata in scena di nuovi volti. Dopo alcuni anni dalla morte di Celia le cose per Ramòn e Felipe non miglioreranno. Il Palacios starà ancora scontando in carcere la condanna per l'omicidio dell'Alvarez-Hermoso mentre il marito di quest'ultima, distrutto dal dolore, si lascerà andare ai vizi di un tempo.

Le anticipazioni rivelano che i telespettatori assisteranno a delle situazioni inaspettate. Si vedrà Lucìa sposata con il cinico Eduardo e madre di Mateo e Samuel Alday tornato ad Acacias con la moglie Genoveva Salmeron.

Anticipazioni Una Vita da lunedì 20 a venerdì 24 aprile

Le anticipazioni della soap Una vita relative alle puntate dal 20 al 24 aprile rivelano che un fatto tragico farà da ponte tra la fine della quarta stagione e l'inizio della quinta. Mentre Lucia sarà convinta che Telmo abbia trasferito sul conto dell’Ordine del Cristo Giacente tutto il denaro dell’eredità dei suoi genitori, un evento funereo colpirà la sua famiglia.

Dopo aver avuto un'accesa discussione con Ramòn, Celia cadrà da una finestra di casa Palacios e morirà sul colpo. Stando alle anticipazioni, accanto al corpo senza vita della donna verrà ritrovato un coltello. Il marito della defunta Trini verrà incriminato per l'omicidio e condannato a scontare una lunga pena in carcere. La narrazione degli eventi farà un salto in avanti di dieci anni e mostrerà Ramòn ancora in prigione, mentre Felipe avrà abbandonato la professione di avvocato, dandosi all'alcol e frequentando donne di malaffare.

Antonito, convinto dell'innocenza del padre, vorrà vendere l'appartamento ad Acacias 38 per pagare le spese legali e comunicherà all'uomo di voler chiedere l'indulto, scatenando la furia dell'ex avvocato.

Le novità di Una Vita: Lucìa sposata e madre di Mateo, Samuel ha una nuova consorte

Dopo dieci anni tante cose ad Acacias saranno diverse. Al posto della pasticceria La Deliciosa ci sarà il ristorante 'Nuovo Secolo XX' gestito dalla famiglia Pasamar, composta da Felicia e dai figli Camino ed Emilio.

Lolita invece sarà proprietaria con il marito Antonito di una bottega alimentare, la 'Sueño de Cabrahigo'. Jacinto e Marcelina intanto si sono sposati e il pubblico vedrà l’uomo nelle vesti del nuovo portiere di Acacias 38, mentre la donna avrà preso in gestione il chiosco che un tempo apparteneva a Fabiana. Stando alle anticipazioni rilasciate sul web, nel quartiere andranno ad abitare Josè Miguel Dominguez, la moglie - la cantante Bellita Del Campo - e la governante Arantxa. Trascorsi i dieci anni Samuel farà ritorno ad Acacias accompagnato dalla sua nuova consorte, Genoveva Salmeron. L'Alday cercherà di riallacciare i rapporti con Lucìa, senza tuttavia riuscirci.

I telespettatori apprenderanno che la Alvarado è sposata con Eduardo Torralba ed è madre del piccolo Mateo a cui Ùrsula Dicenta fa da istitutrice.