Nel corso delle prossime puntate i telespettatori di Una vita assisteranno alla nascita di una speciale amicizia tra Ramon Palacios (Juanma Navas) e Carmen Sanjurjo (Maria Blanco). Gli spoiler spagnoli, in onda su Canale 5, indicano che il padre di Milagros avvertirà dei sensi di colpa per essersi avvicinato troppo alla serva di Samuel. Per questo motivo, l'uomo prenderà una decisione importante per non ferire la memoria di Trini Crespo (Anita Del Rey).

Una Vita: Carmen capisce che il padre di Milagros è innocente

Le nuove anticipazioni della soap opera, in programma a breve sui teleschermi di Canale 5, svelano che Ramon si avvicinerà a Carmen in occasione del salto temporale di dieci anni. Tutto comincerà quando il padre di Milagros uscirà di prigione grazie all'indulto, ottenuto da suo figlio Antonito (Alvaro Quintana), dopo essere stato rinchiuso con l'accusa di aver provocato la morte di Celia (Ines Aldea). Un ritorno, che non sarà affatto semplice, visto che il nobile dovrà vedersela con i pettegolezzi dei vicini e soprattutto da Felipe.

A tal proposito, il legale accuserà il vedovo di Trini di essere il responsabile della fine tragica di Celia. Dall'altro canto, la Sanjurjo capirà che il Palacios non può essersi macchiato di un crimine così terribile dopo aver parlato molte ore con lui. Per questo motivo, la serva di Samuel gli suggerirà di fare chiarezza una volta per tutte su quello che è realmente accaduto alla signora Alvarez Hermoso in quel maledetto giorno di 10 anni prima.

Ramon racconta a Felipe la verità sulla morte di Celia e Trini

Stando alle trame di Una Vita, si apprende che Ramon deciderà di raccontare tutta la verità dopo aver constatato che Felipe è entrato nel vortice dell'alcolismo e delle donne di facili costumi. Per questo motivo, il padre di Milagros si farà forza per farlo reagire una volta per tutte dall'immensa tristezza in cui è caduto dopo la morte di Celia.

Nel dettaglio, l'uomo racconterà all'Alvarez Hermoso che sua moglie aveva ucciso Trini, in quanto l'accusava della perdita del bambino che portava in grembo. Poi, gli racconterà che il giorno in cui Celia è deceduta stava per rapire Milagros.

Il Palacios si allontana dalla Sanjurjo per non ferire la memoria della Crespo

Dopo la chiacchierata con il legale, il Palacios informerà della triste realtà Lolita e suo figlio Antonito, per poi confessare a Carmen di provare un certo interesse nei suoi confronti, se non fosse frenato dal ricordo di Trini. Insomma, l'uomo confesserà alla serva di Samuel di voler rinunciare a lei, in quanto la Crespo merita il suo profondo rispetto.

Dall'altro canto, la Sanjurjo cercherà di far cambiare idea a Ramon, che invece apparirà fermo sulla sua decisione.