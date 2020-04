Una vita con il salto temporale che sposterà in avanti di dieci anni le vicende ambientate ad Acacias, vedrà l'ingresso di nuovi personaggi che animeranno alcune storie della soap. Tra i tanti personaggi nuovi, ci sarà uno che porterà non poco scompiglio: si tratta di Cinta Dominguez, la figlia di José Miguel e Bellita. La ragazza giungerà nel quartiere all'improvviso e mentirà ai suoi genitori che però non ci metteranno molto a scoprire la verità.

Una Vita, spoiler spagnole: Cinta arriva d'improvviso ad Acacias

Le trame spagnole di Una Vita, rivelano che Cinta giungerà d'improvviso ad Acacias e dirà ai genitori che il collegio in cui studiava l'ha mandata via, così da evitare che potesse contrarre anche lei una misteriosa influenza che ha colpito le altre compagne. La ragazza, in seguito, nonostante i sospetti della domestica Aranxta, non esiterà ad usare questa scusa con José e Bellita per uscire di casa dicendo loro che va a studiare in biblioteca.

La giovane, in realtà, incontrerà un impresario di un locale, in quanto, vorrebbe intraprendere la carriera artistica come sua madre. A scoprirlo sarà proprio la domestica, ma ben presto la situazione di Cinta si complicherà e non poco.

Una Vita, anticipazioni Spagna: Cinta è stata espulsa dal collegio

Le anticipazioni Una Vita provenienti dalla Spagna, ci dicono che José e Bellita scopriranno che Cinta è in realtà stata espulsa dal collegio in cui studiava, grazie ad una lettera inviata loro dall'istituto scolastico.

I Dominguez spiazzati da tale notizia, soprattutto perché la giovane ha finto di dover assistere al funerale di un parente per poter uscire dal collegio, la rimprovereranno per aver disonorato la famiglia. Tuttavia, Josè e Bellita si arrabbieranno ulteriormente quando Cinta confesserà loro di voler lasciare gli studi per diventare un'artista. Bellita che sperava che la figlia non si avvicinasse al suo stesso ambiente, deciderà insieme al marito di presentarle dei pretendenti, in modo tale da trovarle al più presto un marito e regalarle un futuro più roseo.

Cinta, dunque, vedrà diversi ragazzi tra cui, Norberto, figlio di un diplomatico messicano di cui resterà affascinata, ma le cose non andranno come sperato.

Cinta verrà ingaggiata da Hipolito Pastrana

Norberto e Cinta inizieranno a frequentarsi, ed una sera il ragazzo chiederà alla giovane di andare a teatro con lui dopo aver chiesto il permesso a José e Bellita. Tuttavia, una volta soli, il giovane messicano porterà la Dominguez in una bettola di quart'ordine dove cercherà di farla ubriacare. La ragazza, spaventata, scapperà via e tornerà di corsa ad Acacias ed in seguito, darà uno schiaffo a Norberto quando quest'ultimo cercherà di baciarla contro la sua volontà.

I Dominguez, visto quanto accaduto con il giovane messicano, decideranno di mettere da parte la ricerca di un marito per la figlia ed ascolteranno un consiglio di Susana inscrivendola in una scuola per signorine. Cinta accetterà di frequentare la scuola, ma non abbandonerà il sogno di diventare un'artista e con il tempo riuscirà ad ottenere un ingaggio. Ad ingaggiarla sarà l'impresario Hipolito Pastrana, un uomo all'apparenza molto distinto che le darà la possibilità di esibirsi nel suo locale. Tutto ciò a cosa porterà? Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi di questa storyline e le prossime anticipazioni spagnole di Una Vita per scoprirlo.