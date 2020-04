Tutti gli italiani sono a casa a causa dell'emergenza sanitaria che nelle ultime settimane sta attanagliando il nostro Paese. In questo periodo così difficile e drammatico per tutti, anche la televisione ha dovuto adattarsi, cambiando format ai propri programmi, affinché siano rispettate le nuove norme imposte dal Governo, fondamentali per affrontare l'emergenza. Anche Uomini e Donne ha cambiato le regole per le prossime registrazioni. Un'ex dama del Trono Over, Ida Platano, nelle ultime ore ha voluto parlare proprio di come sta affrontando le settimane di permanenza in casa.

Ida racconta ciò che le manca in questo periodo di 'quarantena'

In questo periodo di 'quarantena', molti personaggi famosi stanno parlando di come stanno trascorrendo le loro giornate, ricordando con nostalgia tutto ciò che gli manca. Anche Ida Platano ne parla e lo fa attraverso un post su Instagram.

''Tutti abbiamo pensato che fosse un problema facile da risolvere questo virus, ma così non è stato. Tante le notti insonni e anche i pianti per le nostre perdite. Vite strappate via così velocemente e ingiustamente.

Dobbiamo essere forti insieme''.

Inoltre, ha raccontato di quanto le manchi il suo lavoro e perfino le discussioni con il suo team di lavoro. Ha ricordato con nostalgia il via vai di gente nel suo salone, le giornate di lavoro molto spesso intense. Insomma alla dama manca tantissimo la sua quotidianità. Inoltre la Platano trova molto triste il fatto di non poter incontrare la gente, di non poterla abbracciare o semplicemente chiacchierare con le persone che incontra.

Queste parole sono accompagnate da una foto, in cui appare sorridente mentre passa l'aspirapolvere dentro casa.

Ida e Riccardo potrebbero partecipare al nuovo format di Uomini e Donne

A partire da lunedì prossimo ritornerà in onda Uomini e Donne. I telespettatori più affezionati alle vicende amorose dei loro protagonisti sono in trepidante attesa. Il ritorno del programma sarà contrassegnato da molte novità e cambiamenti: una di queste riguarda proprio i suoi protagonisti.

Infatti le uniche a prendere parte al nuovo format saranno Giovanna Abate, per quanto riguarda il Trono Classico, e Gemma Galgani per il Trono Over. Altra novità saliente sarà la modalità in cui le due protagoniste potranno essere corteggiate: sarà una conoscenza solo virtuale effettuata tramite chat.

Gemma e Giovanna non saranno sole: a commentare le loro vicende amorose saranno Tina Cipollari, Gianni Sperti, e potrebbero intervenire anche Ida e Riccardo. Mancherà, invece, Tinì Cansino. Non ci resta, dunque, che aspettare le nuove puntate di Uomini e donne.