Ora che il ritorno di fiamma tra Andrea Damante e Giulia De Lellis è stato ufficializzato anche dai diretti interessati, sono tanti i personaggi conosciuti che si stanno esponendo per dire la loro a riguardo. La redattrice di Uomini e donne, Raffaella Mennoia, ha usato Instagram per far sapere di essere contenta di questo ennesimo ricongiungimento ma cauta nell'affermare che i due dovrebbero cominciare a fare sul serio e non ferirsi più.

Redattrice di Uomini e Donne commenta la pace tra Giulia e Andrea

Ieri, sabato 18 aprile, Raffaella Mennoia ha fatto una diretta Instagram nella quale ha risposto ad alcune curiosità dei fan di Uomini e Donne. Oltre a confermare il ritorno del dating-show su Canale 5 dal 20 aprile, l'autrice ha detto la sua su uno degli argomenti più chiacchierati dell'ultimo periodo: il ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante.

Sapendo che l'influencer e il dj si sono conosciuti ed innamorati proprio negli studi del programma per il quale lei lavora da tantissimo tempo, i followers non hanno potuto non chiedere alla romana un parere su quest'ennesima pace tra i due ragazzi.

La collaboratrice di Maria De Filippi ha detto a riguardo: "Volete la verità? Quando lei mi ha chiamata dicendomi che doveva dirmi una cosa, io ho risposto che l'avrei subito bloccata".

"Voglio bene ad entrambi e sono molto felice", ha proseguito la donna nello sfogo che molti siti di Gossip stanno riportando nelle ultime ore.

Raffaella e il consiglio all'ex coppia di Uomini e Donne

Dopo essersi detta molto contenta per il ricongiungimento dei "Damellis", la Mennoia ha affermato: "Mi sono raccomandata con loro di non farsi più del male.

Per Giulia e Andrea ci saremo sempre, ma vorrei che quello che è successo servisse a tutti e due per non farsi del male perché non lo meritano".

Raffaella, dunque, è felice se le sue "creature" si sono ritrovate per l'ennesima volta, ma è convinta che entrambi debbano cambiare in qualcosa per evitare di ripetere gli errori del passato (tradimenti, rotture dolorose e altre relazioni poco importanti).

Anticipazioni sulla nuova versione di Uomini e Donne

Sempre nel corso della diretta che ha fatto ieri su Instagram, Raffaella Mennoia ha parlato a lungo delle puntate di Uomini e Donne che andranno in onda su Canale 5 a partire da lunedì 20 aprile.

La redattrice ha confermato che, per ora, saranno soltanto Gemma Galgani e Giovanna Abate (rispettivamente in rappresentanza del Trono Over e del Trono Classico) a testare la nuova formula che è stata pensata per permettere al dating-show di tornare in Tv nel rispetto delle regole attualmente vigenti nel nostro Paese.

La dama e la tronista, dunque, potranno interagire con i loro corteggiatori soltanto a distanza (tramite chat o telefonate e senza mai vedere i loro volti fino al giorno della scelta).

Stando a quello che è emerso fino ad oggi, le due protagoniste frequenteranno sia delle new entry che gli uomini con i quali stavano uscendo prima che le registrazioni fossero sospese (soprattutto la romana aveva varie conoscenze in ballo fino ad un mese e mezzo fa).

A commentare le puntate saranno gli storici opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari (che al debutto litigherà animatamente con Gemma indossando una mascherina con la foto della "mummia" stampata) e Maria De Filippi, che dovrebbe intervenire soltanto in collegamento, come se fosse una voce narrante.

Gli appuntamenti dedicati al percorso della Galgani, infine, prevedono anche la presenza in video di Ida Platano e Riccardo Guarnieri che, dalla casa dove stanno trascorrendo la quarantena, daranno preziosi consigli alla loro amica.