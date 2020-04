La love story tra Valentina Dallari e Junior Cally è arrivata al capolinea. Ad annunciare l’epilogo della relazione l’ex tronista di Uomini e donne che ha deciso di fare chiarezza sulla sua vita sentimentale dopo essere stata sollecitata a più riprese dai suoi numerosi follower. La bolognese è uscita allo scoperto dopo che il cantante aveva pubblicato delle foto piccanti che gli avevano inviato delle fan in direct.

“Non sento il mio fidanzato da un mese e certe cose mi fanno vomitare” - ha riferito la dj che non ha nascosto il suo livore per l’atteggiamento del discusso rapper che ha partecipato all’ultima edizione del Festival di Sanremo.

“Da un giorno all’altro è sparito” - ha precisato la Dallari che ha poi piazzato un stoccata al veleno nei confronti di Cally per le modalità con le quali si è allontanato da lei. “Questa è stata una grande mancanza di rispetto”.

Valentina Dallari: 'Non sento il mio fidanzato da un mese, è sparito da un giorno all'altro'

Alcuni mesi fa Valentina Dallari aveva annunciato di aver ritrovato l’amore al magazine di Uomini e Donne. Il fidanzamento con l’estroverso cantante Junior Cally aveva fatto rumore con l’ex tronista che l’aveva definito una persona speciale.

“Ci siamo conosciuti in un momento particolare per entrambi” - aveva puntualizzato la bolognese. La storia d’amore sembrava procedere a gonfie vele anche se dopo l’esperienza del rapper a Sanremo alcuni fan della ventiseienne avevano notato che c’era qualcosa che non andava con la Dallari che dribblava le domande sul fidanzato.

Nelle ultime ore, però, la dj ha deciso di far chiarezza sulla relazione con il ‘cantante mascherato’.

“Visto che me lo chiedete sempre, chiarisco che non ho più sentito il mio fidanzato” - ha chiosato la modella precisando che non ha più contatti con Cally da un mese.

La stoccata dell'ex tronista contro Junior Cally: 'Certi comportamenti mi fanno tristezza'

Valentina Dallari non ha avuto parole tenere per Junior Cally. In particolare la ventiseienne ha criticato pesantemente il cantante per aver pubblicato su Instagram Stories alcune foto spinte che le ammiratrici gli avevano inviato in direct.

“Da questo personaggio e da queste persone io mi discosto completamente” - ha riferito in maniera piccata la bolognese sottolineando di non poter avere una relazione con “gente che fa cose del genere”. Senza fare giri di parole la Dallari ha affermato che certi comportamenti le fanno tristezza.

“Ricordatevi di stare al fianco di persone che almeno hanno gli attributi di mollarvi” - ha aggiunto rimarcando che non ama stare al centro del Gossip ma che, nella circostanza, ha preferito raccontare quanto accaduto con il rapper perché si è sentita mancare di rispetto. Dall’altra parte Cally non ha replicato in maniera diretta all’ormai ex fidanzata ma ha pubblicato una serie di Stories in cui ha riferito che ha bisogno di vivere.

“Non è il momento di fare uscire cose mie, proprio non mi va. Sto scrivendo molto, datemi il tempo. Ora ho solo bisogno di ossigeno”.