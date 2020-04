In quarantena come tutti gli italiani, Veronica Ursida sta passando molto tempo sui social: la dama del trono over di Uomini e donne, tra un allenamento ginnico e l'altro, ha deciso di rispondere alle domande dei suoi follower di Instagram. La donna ha colto l'occasione per togliersi qualche sassolino dalle scarpe: infatti durante le ultime registrazioni del dating show Veronica ha avuto non poche discussioni con Armando Incarnato. Con il cavaliere partenopeo era iniziata una conoscenza finita in maniera molto brusca: la Ursida adesso si augura di poter ripartire e trovare la serenità vicino ad un compagno che possa rispettarla.

Il desiderio di Veronica per il futuro: 'Trovare l'uomo della mia vita'

Veronica non ha dubbi: tutto ciò che si augura per il suo futuro è di trovare la serenità. Questa è la risposta che la dama del trono over ha dato ad un utente del web che le ha chiesto quale fosse il suo augurio per il domani. La Ursida, come lei stessa ha rivelato, ha alle spalle un passato un po' travagliato per cui adesso non potrebbe e che desiderare di vivere in modo tranquillo. Ma non solo: la dama infatti si augura anche di poter trovare una persona da amare e da cui essere amata.

'Possibilmente trovare l'uomo della mia vita, o quantomeno di rinnamorarmi e di essere ricambiata in maniera rispettosa e positiva', ha risposto Veronica, già mamma di un bambino, a chi le chiedeva di cosa era alla ricerca in questo momento della sua vita. D'altra parte l'esperienza a Uomini e Donne, viste le liti con Armando all'interno del programma, non è stata finora soddisfacente ma la dama non perde la speranza non appena le registrazioni potranno riprendere di incontrare la persona giusta per lei.

I rimpianti di Veronica riguardo Uomini e Donne

'Ci crederò sempre. Spero di ricominciare', ha detto Veronica dimostrandosi molto positiva nei confronti di un nuovo possibile amore. Ma la dama ha colto il suo colloquio a distanza con i fan per affermare di aver qualche rimpianto riguardo al sua esperienza televisiva. 'Ho dato troppo spazio a persone che non meritavano di far parte neanche un minimo di tempo nella mia vita', ha detto la Ursida riferendosi di certo ad Incarnato senza mai nominarlo in modo diretto.

Veronica, però, avrà sicuramente il tempo di rifarsi: non appena l'emergenza sanitaria sarà finita, la Ursida potrà tornare nel parterre femminile del trono over alla ricerca dell'anima gemella. La positività della dama è innegabile per cui il suo atteggiamento farà il modo di farla conoscere ai cavalieri senza pregiudizi e senza remore. Veronica si augura di poter trovare presto un compagno di vita che le possa stare sempre vicino: chissà se Uomini e Donne le regalerà finalmente l'amore.