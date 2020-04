Si avvicina la messa in onda della finale del Grande Fratello Vip 4: mercoledì 8 aprile, in prime time su Canale 5, andrà in onda l'ultima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, durante la quale verrà proclamato il vincitore assoluto di questa edizione. E in rete e sui social, in queste ore, impazzano i sondaggi circa il nome del possibile trionfatore: in testa alle preferenze del pubblico persiste Patrick, che con il suo modo di fare un po' scanzonato' ha portato in buon umore all'interno della casa nel corso di queste settimane.

La finale del Grande Fratello Vip 4: il vincitore favorito è Patrick, seguito da Ciavarro e la Elia

Nel dettaglio, infatti, Patrick al momento sembrerebbe essere il super favorito per la vittoria finale del Grande Fratello Vip 4.

Le quote lo danno in testa a 3, seguito in seconda posizione da Paolo Ciavarro, un altro dei concorrenti molto amati di questa quarta edizione del reality show Mediaset. Anche lui, con il suo modo di fare molto genuino, è stato apprezzato dal pubblico che ha seguito e si è appassionato alle vicende dei coinquilini della casa più spiata d'Italia.

Terza posizione, al momento, per Antonella Elia che con il suo carattere forte e determinato è stata una delle concorrenti più schiette di quest'anno. La showgirl non le ha mai mandate a dire: di sicuro si ricorderà la sua litigata con Fernanda Lessa, anche se poi nel corso della puntata in diretta del GF Vip trasmessa la scorsa settimana si sono riappacificate.

Tra i meno quotati per la vittoria finale di quest'anno ci sono Paola Di Benedetto, Andrea Denver e Sossio Aruta che tra l'altro è stato il primo concorrente finalista del reality nonostante fosse arrivato in casa circa due mesi dopo l'inizio ufficiale.

Buoni ascolti per la quarta edizione del Grande Fratello Vip

Un'edizione decisamente non facile, sia per i concorrenti, che nel corso delle ultime settimane sono stati avvertiti della pandemia del CoronaVirus che ha dilagato nel nostro Paese, sia dal punto di vista della programmazione televisiva.

Dopo un inizio con puntata doppia, il reality è tornato alla sua collocazione standard, con una sola puntata a settimana.

Gli ascolti del Grande Fratello Vip 4, però, possono essere considerati positivi: il reality ha ottenuto una media costantemente superiore ai tre milioni e mezzo di spettatori con picchi di quasi quattro milioni nel corso delle ultime settimane, che hanno raggiunto la soglia del 20% di share in prime time.

Ci sarà una quinta edizione del reality show? Al momento è ancora presto per dirlo, anche se gli ascolti sembrerebbero essere confortanti per Mediaset e il team del GF Vip.