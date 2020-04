Continuano le avventure dei personaggi della nuova fiction di Rai uno ' Vivi e lascia vivere'. La storyline raccontata, anche nella seconda puntata, continuerà ad essere avvolta nel mistero. Laura, la protagonista interpretata da Elena Sofia Ricci, riuscirà ad avviare la sua attività di street food ma al contempo si ritroverà ad avere una brutta discussione con sua figlia Giada che alla fine deciderà di andare via di casa.

Il terzo e il quarto episodio della fiction

Nel corso della seconda puntata, i telespettatori potranno assistere alla messa in onda del terzo e del quarto episodio.

Toni, interpretato da Massimo Ghini, deciderà di porgere il suo aiuto a Laura. Grazie a lui e al suo prezioso aiuto, concesso in nome della loro vecchia amicizia, la donna riuscirà ad avviare la sua tanto sognata attività di street food. L'andamento della sua nuova attività però non andrà proprio come sperava e le cose cominceranno a complicarsi. Successivamente, la donna scoprirà che Marilù, la sorella di suo marito Renato, non è stata sincera con lei e nel tentativo di aiutarla, deciderà di coinvolgerla nella sua neonata attività.

Toni invece, interessato alla donna, farà una sorpresa sia a lei che ai suoi ragazzi. Nel corso di una discussione in famiglia, Giada finirà per rivelare un segreto che sia sua madre sia i suoi fratelli ignoravano sul suo conto. Racconterà del suo lavoro nel locale notturno. Dopo la violenta discussione deciderà di andare via di casa. La Ruggiero comincerà a preoccuparsi per sua figlia e per la sua folle decisione.

Per questo motivo deciderà di chiedere a Toni di aiutarla ancora una volta.

La storia di Laura Ruggiero e la sua famiglia

Il 23 aprile è andata in onda la prima puntata della fiction Vivi e lascia vivere. Ha riscosso molto successo tra il pubblico. In occasione della prima puntata il pubblico ha cominciato a conoscere Laura Ruggiero, la protagonista interpretata da Elena Sofia Ricci. Laura è una donna che lavora in una mensa a Napoli, sposata da vent'anni con Renato, un musicista impiegato sulle navi da crociera.

I due hanno tre figli: Giada, Nina e Giovanni che la donna, a causa della prolungata assenza del marito, ha cresciuto da sola. Per la donna il momento più difficile è arrivato quando ha scoperto che il marito si è rifatto una vita con un'altra donna alle Canarie la quale ha appena messo al mondo suo figlio. Dopo la delusione per quanto scoperto e dopo aver detto ai figli che il loro padre è morto, assalita dal peso delle responsabilità e soffocata dagli ingenti problemi economici, la Ruggiero decide di prendere in mano la sua vita e di fare in modo che cucinare diventi il suo lavoro.