Nuovi colpi di scena attendono i fan di Una vita nell'episodio in onda il prossimo 6 maggio. Su Canale 5, a partire dalle 14:10, i telespettatori vedranno come Lucia si pentirà di aver accusato ingiustamente Telmo per il furto avvenuto dieci anni prima. Il fatto, avvenuto poco prima del salto temporale della soap tv iberica, portò la separazione tra i due che, come noto, erano in procinto di sposarsi. Nella prossima puntata quindi la Alvarado chiederà scusa al suo ex, prendendo però le distanze da lui, dicendogli che ora è una moglie e una madre.

Dopo dieci anni, Lucia chiede perdono a Telmo per averlo accusato ingiustamente

A distanza di dieci anni dalla morte di Celia e dal furto dell'eredità dei Marchesi di Valmez, Telmo sarà ritornato ad Acacias e lo avrà fatto dopo essere stato scagionato da tutte le accuse. Don Bartolomè infatti, in punto di morte, avrà raccontato la verità su quanto accaduto anni prima e di come il furto sia stato organizzato dal priore Espineira e non da Telmo, come invece supposto da tutti. L'assoluzione del Martinez, riportata anche dai giornali, farà sì che proprio Lucia si penta di averlo accusato ingiustamente.

Per tale motivo, la donna gli chiederà scusa, ma nonostante ciò lo inviterà a lasciarla in pace ora che è moglie e madre. Come noto, la Alvarado, negli anni non raccontati si sarà sposata con Eduardo, un uomo dispotico e molto malato e sarà diventata anche madre del piccolo Mateo.

Una Vita, spoiler del 6 maggio: Telmo si imbatte nel marito di Lucia

Dalle anticipazioni sull'episodio di Una Vita in onda mercoledì 6 maggio, si viene inoltre a sapere che Telmo si imbatterà anche in Eduardo, il marito di Lucia.

Dopo il confronto con l'uomo, il Martinez si renderà conto dei profondi sentimenti che nutre ancora nei confronti della sua ex fidanzata. Per le vie di Acacais incontrerà anche Samuel, accompagnato dalla giovane moglie Genoveva. L'Alday, contro ogni previsione, incoraggerà il suo ex rivale a non lasciarsi scappare Lucia, consapevole che la Alvarado sia vittima di un matrimonio infelice. Nel frattempo, nel quartiere avrà fatto la sua comparsa anche Cinta, la figlia dei Dominguez, la quale dirà ai genitori di essere stata costretta a lasciare il collegio a causa di una brutta influenza scoppiata in quel luogo.

Tensione invece a calle Acacias per il ritorno di Ramon, scarcerato a distanza di 10 anni dalla morte di Celia. L'uomo sarà riuscito ad ottenere la grazia, ma la sua liberazione porterà non pochi problemi a tutta la famiglia Palacios nel prosieguo delle puntate. I fan della soap infatti si accorgeranno ben presto del fatto che Felipe tenterà in tutti i modi di mettere i bastoni tra le ruote a quello che crede l'assassino della moglie.

Questo è molto altro nella prossima puntata di Una Vita in onda il prossimo 6 maggio su Canale 5 a partire dalle 14:10. Per chi si fosse perso qualche episodio precedente, questi saranno disponibili sul sito Mediaset Play.