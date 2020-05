Adriana Volpe, ex concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, ritorna a parlare dei suoi rapporti con gli altri ex inquilini e, In particolare, della presunta relazione con Andrea Denver e delle tensioni con Rita Rusic. Inoltre, durante l'intervista rilasciata ai microfoni della trasmissione Non succederà più, su Radio Radio, rivela di non voler partecipare a Temptation Island Vip.

Adriana e Denver sono solo amici

All'inizio dell'intervista, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha parlato dei suoi progetti lavorativi. Infatti molto presto si trasferirà a Milano per condurre un nuovo programma, che andrà in onda su Tv8.

In questo modo potrà essere più vicina a suo marito Roberto Parli che lavora in Svizzera. Quindi nessuna aria di crisi tra i due.

A questo punto, l'attenzione si sposta sul presunto flirt con Andrea Denver. A tal proposito, l'ex gieffina afferma subito: "Non alziamo polveroni". La Volpe specifica che l'averla definita come sua donna ideale significa che Andrea, al suo fianco, vorrebbe una persona con la sua stessa allegria e voglia di vivere. Tra Adriana e Denver quindi c'è solo una bella amicizia e una profonda stima reciproca. Inoltre sottolinea come Andrea abbia speso bellissime parole nei confronti della sua fidanzata, facendole una "meravigliosa dichiarazione d'amore".

La Volpe spiega perché non intende partecipare a Temptation Island Vip e parla delle tensioni con Magalli

Durante l'intervista al programma radiofonico Non succederà più, l'ex inquilina del Grande Fratello Vip ha voluto spiegare per quale motivo non vuole partecipare a Temptation Island Vip. Adriana Volpe afferma che l'esperienza al Grande Fratello la porterà sempre nel cuore, ma ora ha voglia di partecipare a un programma televisivo non in veste di concorrente, ma "da padrona di casa".

La showgirl è poi tornata a parlare del litigio con Giancarlo Magalli, che ha portato al suo allontanamento, dopo tanti anni, dal programma I Fatti Vostri su Rai 2. A tal proposito, la Volpe specifica che non ha ancora ricevuto le sue scuse personalmente.

Adriana Volpe spiega cosa è successo con Rita Rusic e vorrebbe chiarire con lei al più presto

La Volpe ha parlato anche del suo rapporto con la Rusic che, a suo giudizio, l'avrebbe attaccata solo per colpa delle nomination. Volpe ha detto di essere molto dispiaciuta per questo, ma così sono le regole del gioco. Vorrebbe però incontrarla al più presto per poter chiarire questa questione e poter riallacciare il rapporto con lei.