Nella puntata del 24 maggio 2020 di Domenica In, programma pomeridiano condotto da Mara Venier su Rai 1, è stato ospitato in collegamento Al Bano in occasione del suo settantasettesimo compleanno. Durante l'intervista con la padrona di casa, l'artista pugliese ha fatto una gaffe che non è sfuggita agli occhi attenti di Selvaggia Lucarelli e dei tanti telespettatori. Stando alle parole del cantante di Cellino San Marco, infatti, l'essere umano riuscirà a vincere la temuta battaglia contro il Covid-19, poiché nella sua storia ha già sconfitto i dinosauri. Peccato che l'ultimo dinosauro si sia estinto più o meno sessanta milioni di anni prima della comparsa dell'uomo sul pianeta.

Selvaggia Lucarelli non perdona

L'evidente scivolone di Al Bano a Domenica In è diventato piuttosto virale sul web e in particolare su Twitter. Tra i tanti commenti è apparso anche quello pungente di Selvaggia Lucarelli che ha twittato: "Albano ha appena detto che l'uomo ha distrutto i dinosauri, figuriamoci se non distruggerà questo piccolo virus. Ora sappiamo chi è lo spin doctor di Gallera".

Albano ha appena detto che l’uomo ha distrutto i dinosauri, figuriamoci se non distruggerà questo piccolo virus. Ora sappiamo chi è lo spin doctor di Gallera. #domenicain — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) May 24, 2020

Un tweet, quello della giornalista, che ipotizza in modo ironico che il cantante pugliese sia uno stretto collaboratore dell'assessore lombardo Giulio Gallera.

Anche quest'ultimo, infatti, è stato protagonista di una recente affermazione discutibile, sostenendo che se l'indice R0 è pari a 0,51 ci vogliono due soggetti infetti di coronavirus nello stesso momento per contagiare un'altra persona. Lo stesso Gallera, però, ha replicato alle critiche dichiarando che non è trattato di un errore ma di una semplificazione statistica per far comprendere che il virus sta rallentando in questi ultimi periodi.

Nonostante tale spiegazione, la polemica su Gallera continua a tenere banco tra utenti di Twitter e personaggi piuttosto noti.

Al Bano come Giulio Gallera: l'ironia di politici e giornalisti

A sostenere il parere di Selvaggia Lucarelli riguardo le dichiarazioni di Al Bano a Domenica In, ci ha pensato l'europarlamentare Ignazio Corrao, commentando: “Se l’uomo ha distrutto i dinosauri, figuriamoci se non distruggerà il piccolo virus.

L’ha detto Albano a Domenica In. Habemus sostituto di Gallera. Capo della task force anticovid in Lombardia subito".

“Se l’uomo ha distrutto i dinosauri 🦖, figuriamoci se non distruggerà il piccolo virus”. Lo ha detto #Albano a #DomenicaIn.

Habemus sostituto di #Gallera. Capo della task force anticovid in Lombardia subito. — Ignazio Corrao (@ignaziocorrao) May 24, 2020

Anche il social media e giornalista di Fanpage Franz Russo ha espresso la sua sulla questione, rincarando però la dose: Albano e Gallera insieme sono capaci di infettare il genere umano con il virus dell'ignoranza".

#Gallera e #Albano insieme sono capaci di infettare il genere umano con il virus dell'ignoranza — Franz Russo (@franzrusso) May 24, 2020

Infine, è intervenuto anche il noto giornalista sportivo Sandro Sabatini che ha scritto con un po' di amarezza e stupore: "Peccato che oggi Albano e Gallera siano come Messi e Ronaldo e non si parli di altri talenti purissimi".