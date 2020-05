Alessandro Graziani ha lasciato Uomini e Donne nel corso delle ultime puntate andate in onda su canale 5, decidendo di interrompere la sua conoscenza con la tronista Giovanna Abate. In un'intervista per il giornale della trasmissione di Maria De Filippi, ha raccontato come sta e cosa pensa sul suo percorso all'interno del dating show.

Alessandro Graziani si sarebbe potuto innamorare di Giovanna Abate

Alessandro Graziani, a pochi giorni dalla decisione presa di abbandonare Uomini e Donne, scegliendo di non corteggiare più Giovanna, è stato intervistato per raccontare come sta vivendo questi giorni dopo l'uscita dalla trasmissione.

L'ex corteggiatore ha spiegato che sta provando a metabolizzare quanto è successo. Alessandro ha detto che gli dispiace molto aver rinunciato a Giovanna ed è malinconico, anche se, a detta sua, si sentiva di non avere un lieto fine con la Abate. Graziani è rammaricato per non aver riflettuto più a lungo quando è ritornato nella trasmissione dopo essere stato rincorso dalla tronista. Il giocatore di pallavolo ha rivelato che si sarebbe potuto innamorare della tronista romana, nonostante le loro differenze caratteriali.

Le parole di Alessandro su Sammy: 'Credo sarà lui la scelta e mi auguro le risponda di sì'

Alessandro Graziani, nel corso dell'intervista, ha detto di nutrire dei dubbi su quello che è stato il suo unico rivale per gran parte del percorso nel corso del corteggiamento nei confronti di Giovanna.

Alessandro ha rivelato che Sammy Hassan, a detta sua, abbia un interesse maggiore nel fare spettacolo, piuttosto che conquistare la Abate, ma non ha niente nei confronti dell'ex tentatore di Temptation Island, anche se sono due personalità molto diverse. Alessandro ha definito infantili alcuni atteggiamenti di Hassan, ma ha affermato: “Credo sarà lui la scelta e mi auguro le risponda di sì”.

L'ex corteggiatore di Giovanna lascerebbe una porta aperta alla tronista

L'opinione di Alessandro sull'Alchimista non è positiva, Graziani ha detto che il suo ingresso in trasmissione è stato calcolato con i passi giusti al momento giusto, approfittando degli attimi in cui le cose fra la tronista, lui e Sammy non andavano bene, per sembrare il corteggiatore perfetto e "luccicante come non mai".

Nel caso in cui la Abate dovesse ricevere un no il giorno della sua scelta, l'ex tentatore di Serena Enardu ha detto che non cercherebbe lui direttamente Giovanna ma, se la tronista romana dovesse tornare sui suoi passi e chiedere un confronto, lui non le chiuderebbe la porta in faccia. Graziani ha detto di aver sentito emozioni molto belle in compagnia di Giovanna.