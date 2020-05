Alessio Campoli potrebbe essere l'Alchimista. Se tre indizi fanno una prova, Amedeo Venza li avrebbe trovati tutti. Sulle storie Instagram dell'influencer pugliese è apparso un elenco di dettagli che lo porterebbero a pensare che, dietro al corteggiatore intraprendente e misterioso di Giovanna, ci sia Alessio Campoli. Il ragazzo è un volto già noto all'interno di Uomini e donne, in quanto è stato la scelta di Angela Nasti.

I dettagli che fanno pensare ad Amedeo Venza che Alchimista sia in realtà Alessio Campoli

Amedeo Venza, sempre attento a trovare gossip in rete, ha pubblicato nelle sue storie Instagram, 4 motivi che gli danno modo di credere che dietro al ragazzo misterioso che sta corteggiando Giovanna Abate, ci sia Alessio Campoli. Gli indizi, secondo Amedeo, sono il tatuaggio sul collo. Nelle puntate di Uomini e Donne in cui è apparso il ragazzo, sia nell'esterna che in studio, i telespettatori hanno visto a video un bollino opaco che nasconde una parte del collo del corteggiatore.

Tale decisione da parte della produzione del dating show, potrebbe essere giustificata da un tatuaggio sul collo e l'ex scelta di Angela Nasti ce l'ha. Altro indizio indicato da Venza, l'utilizzo dei guanti, sia in esterna, sia in studio. Il voler coprire le mani potrebbe denotare ci sia qualcosa di riconoscibile sopra, come anche in questo caso dei tatuaggi e l'ex corteggiatore di Angela Nasti ne ha diversi.

Ultimo indizio riportato da Amedeo Venza è la città di Alessio Campoli, cioè Roma.

Il corteggiamento dell'Alchimista

L'Alchimista ha colpito molto Giovanna. Nel corso delle puntate andate in onda nelle scorse settimane, attraverso la nuova formula, che prevedeva un corteggiamento attraverso messaggi via chat, il ragazzo ha conquistato attraverso uno schermo la tronista. Il modo di fare misterioso e le particolari attenzioni che Alchimista ha avuto nei confronti della Abate, hanno fatto breccia nel suo cuore.

A livello mentale, la bella romana non ha mai negato il suo coinvolgimento nei confronti del corteggiatore. Giovanna, che da un lato cercava attenzione da parte di Sammy e non trovava in lui gesti concreti, ha ritrovato nel ragazzo in conosciuto tramite il computer quello che cercava, ossia un uomo con un reale interesse ed un coinvolgimento. L'originalità del giovane che ha disegnato una mappa della stanza in cui si trovava Giovanna facendo un percorso sensoriale, il presentarsi mascherato e lasciando sempre un alone di mistero sulla sua identità, hanno intrigato la tronista, al punto di voler continuare la conoscenza.

Dopo le ipotesi che si potesse trattare di Alessandro Graziani e Manuel Galliano, ora Amedeo Venza ha ipotizzato il nome di Alessio Campoli. Chissà quando l'Alchimista deciderà di togliere la maschera e se Giovanna rimarrà stupita.