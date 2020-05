Andrea Denver in un'intervista al settimanale Vero ha fatto un bilancio della sua partecipazione alla quarta edizione del Grande Fratello Vip. Il modello ha parlato del traumatico ritorno alla realtà per l'emergenza sanitaria in atto, dello spiacevole episodio verificatosi nella casa con Clizia, e del rapporto ritrovato tra Andrea Damante e Giulia De Lellis. Inoltra ha svelato che non gli dispiacerebbe intraprendere una carriera cinematografica.

L'esperienza al Grande Fratello Vip e l'attacco subito da Clizia

Andrea Denver tra le pagine di Vero ha ricordato i vari momenti vissuti al GF Vip 4, da quelli più belli a quelli più brutti.

Il peggiore per lui è stato quello che ha causato la squalifica dal reality show di Clizia Incorvaia. L'influencer aveva dato del "Buscetta, pentito" al modello veronese che l'aveva nominata.

Il 29enne veneto ha infatti dichiarato: "Ricordo l'incomprensibile attacco ricevuto in piscina come il momento meno piacevole". Ha sottolineato di essere rimasto piuttosto spiazzato per quegli epiteti offensivi rivolti contro di lui in un contesto di gioco e di nomination.

I momenti piacevoli sono invece quelli legati alle amicizie strette nella casa di Cinecittà e ai ritagli di spensieratezza e simpatia che si è concesso durante la sua permanenza nel programma.

Il traumatico ritorno alla realtà e i progetti futuri

Andrea Denver, come tutti gli altri suoi ex compagni di avventura, ha spesso sostenuto che non si sarebbe mai aspettato, una volta uscito dalla casa, di trovarsi di fronte a ciò che stava accadendo in Italia e nel resto del mondo. Durante l'intervista al magazine Vero ha ribadito il trauma subito nel momento in cui è venuto in contatto con la realtà, nonostante gli aggiornamenti costanti forniti da Alfonso Signorini e dalla produzione del reality show.

Il modello si è poi soffermato sul suo futuro professionale: "Sto lavorando ad alcuni progetti negli Stati Uniti", ha ammesso. Infine ha svelato che non disdegnerebbe una carriera nel mondo cinematografico.

Le parole su Andrea Damante e Giulia De Lellis

Andrea Denver ha detto anche la sua sul ritrovato rapporto sentimentale tra Andrea Damante e Giulia De Lellis.

Il modello ha augurato tutto il bene possibile alla coppia, dicendosi felice per loro e aggiungendo che secondo lui, nonostante la separazione, non avevano mai smesso di amarsi. Infine ha chiosato: "Nella vita bisogna commettere degli sbagli per imparare a comprendere le cose".