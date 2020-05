Lunedì 4 maggio, su FoxLife (Canale 114 di Sky), andrà in onda il penultimo episodio di Grey's Anatomy 16. Dopo una stagione contraddistinta dal doloroso addio ad Alex Karev e la chiusura anticipata per via dell'emergenza sanitaria, i telespettatori del medical drama scopriranno le conseguenze del grave malore che ha colpito Richard Webber. Il chirurgo, durante una conferenza per l'innovazione medica, ha infatti manifestato un grave stato confusionale che ha costretto la figlia a richiedere un immediato ricovero.

Trama Grey's Anatomy 16x20: peggiorano le condizioni di Richard Webber

Intitolato "Sing it Again", l'episodio mostrerà Meredith Grey, Maggie Pierce e Miranda Bailey lavorare nella speranza di trovare una diagnosi che possa salvare la vita di Richard. Il capo di chirurgia, in particolare, chiederà a tutti i medici presenti al Grey Sloan Memorial di accantonare i loro impegni per contribuire ad alleviare le sofferenze dell'uomo. La situazione, tuttavia, giungerà ad un punto di rottura quando l'ex marito di Catherine Fox metterà in atto uno sconsiderato gesto.

Guidato da un evidente stato confusionale, l'uomo si recherà in sala operatoria dove - deciso a risolvere i suoi problemi di salute - impugnerà un bisturi minacciando di usare lo strumento contro se stesso. Fortunatamente in suo soccorso arriverà Meredith Grey che proverà in tutti i modi a dissuadere il suo mentore dal compiere un gesto sconsiderato. Una chiacchierata che sortirà l'effetto desiderato e che porterà la protagonista ad impegnarsi anima e corpo per trovare finalmente la causa dei recenti problemi di Webber.

Grey's Anatomy 16x20: Amelia Shepherd accusa un malore

Sebbene gran parte del penultimo episodio di Grey's Anatomy 16 si focalizzerà sull'ex capo del Grey Sloan Memorial, anche per il personaggio di Amelia Shepherd ci saranno grosse novità. La donna, impegnata in un delicatissimo intervento, accuserà un malore che le impedirà di proseguire. Convinta di essere vicina al momento del parto, la compagna di Atticus Link sarà quindi costretta a prendersi un periodo di meritato riposo dal lavoro.Infine, Tom Koracick affronterà un momento particolarmente difficile quando la sua ex moglie si presenterà in ospedale.

La donna, disperata per le condizioni di salute del figlio, chiederà al neurochirurgo di intervenire per salvare la vita del ragazzo. Una situazione che destabilizzerà l'uomo tanto da indurlo a rifiutarsi di eseguire l'intervento. Sarà a quel punto che Teddy Altman deciderà di supportare il suo ex amante spingendolo a prendere la decisione giusta.

L'episodio, come anticipato, andrà in onda su FoxLife lunedì 4 maggio a partire dalle 22.00 e anche questa settimana sarà proposto in lingua originale con l'ausilio dei sottotitoli in italiano.