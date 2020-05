Lunedì 11 maggio, su FoxLife, andrà in onda l'ultimo appuntamento con la sedicesima stagione di Grey's Anatomy. Dopo un'edizione ricca di colpi di scena e inaspettati abbandoni, il medical drama congederà il pubblico italiano rivelando le sorti dell'amatissimo Richard Webber. L'uomo, dopo i ripetuti tremori che lo hanno costretto ad abbandonare le sale operatorie, ha infatti accusato un grave malore che ha convinto la figlia a procedere con un ricovero immediato. Proprio al Grey Sloan Memorial, il "Capo Webber" è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso, ma nessuna diagnosi certa sembra aver fatto luce sugli strani sintomi accusati da Richard.

Grey's Anatomy finale: Andrew DeLuca e Miranda Bailey discutono durante l'operazione di Richard

Le anticipazioni relative al ventunesimo ed ultimo episodio di Grey's Anatomy svelano che Meredith Grey e Miranda Bailey decideranno di sottoporre il loro mentore ad un intervento esplorativo. Quando tutto sarà pronto per la prima incisione, Andrew DeLuca irromperà, tuttavia, in sala operatoria impedendo alle due dottoresse di proseguire. Dopo uno studio approfondito, il ragazzo si dirà certo della sua diagnosi e, più che mai motivato a salvare Richard Webber, farà di tutto per esporre la sua teoria. Un atteggiamento che il capo di chirurgia dimostrerà, fin da subito, di non gradire. La donna chiederà, infatti, allo specializzando di allontanarsi immediatamente dal tavolo operatorio.

Sarà a quel punto che l'ex compagno della protagonista, esasperato dalle continue critiche, contaminerà la sala costringendo, così, la Bailey ad ascoltarlo. In attesa di scoprire se la diagnosi di DeLuca si rivelerà veritiera, il finale di stagione porterà in scena grosse novità anche per Meredith Grey.

La donna, dopo una lunga giornata di lavoro, riceverà infatti una proposta inaspettata da parte del nuovo chirurgo pediatrico: Cormac Hayes.

Grey's Anatomy 16x21: Owen Hunt fa una scoperta su Teddy Altman

L'altra storyline che verrà affrontata nella 16x21 di Grey's Anatomy si concentrerà sul personaggio di Teddy Altman.

La donna, dopo i ripetuti tradimenti, si dirà pronta a sposare il suo compagno. A poche ore dalla cerimonia, tuttavia, Owen Hunt farà una scioccante scoperta che potrebbe definitivamente compromettere l'equilibrio della coppia.Infine ci sarà spazio anche per Amelia Shepherd. Per il neurochirurgo, dopo il falso allarme del precedente episodio, arriverà finalmente il momento del parto. Affidata alle sapienti cure della sua ostetrica, la donna inizierà dunque il travaglio, ma un'emergenza in sala operatoria costringerà il suo compagno, Atticus Link, ad abbandonare Amy prima di dare alla luce il loro primogenito. Sarà a quel punto che interverrà Miranda Bailey. La donna, nonostante il recente aborto, offrirà alla futura mamma tutto il suo sostegno e la assisterà nel momento più delicato.

Il finale della sedicesima stagione di Grey's Anatomy, come anticipato, andrà in onda lunedì 11 maggio e sarà trasmesso in lingua originale. Nonostante ciò, Sky ha già anticipato l'imminente arrivo dei nuovi episodi in italiano.