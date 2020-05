La conoscenza tra Gemma Galgani e il giovane Nicola Vivarelli, conosciuto con il nick name di Sirius, potrebbe essere giunta al capolinea. Dalle anticipazioni della puntata del 19 maggio di Uomini e donne emerge che la dama del trono over avrà un nuovo momento di sconforto e non tratterrà le lacrime. In particolare nella clip pubblicata da Witty Tv si vede la Galgani scoppiare in lacrime dopo una nuova discussione con Valentina Autiero al termine della quale il ventiseienne lascerà lo studio.

Immagini che hanno inevitabilmente acceso l’interesse dei fan del people show di Canale 5 che dovranno attendere domani pomeriggio per sapere se Sirius ha deciso di lasciare definitivamente il programma.

Non è da escludere che l’Ufficiale della Marina Mercantile abbia concesso a Valentina l’opportunità di confrontarsi all’esterno dallo studio come richiesto dalla romana nel corso della puntata di oggi (18 maggio).

Gemma Galgani, dallo scontro con Valentina alle battute maliziose con Sirius

Alta tensione tra Gemma Galgani e Valentina Autiero. La dama non ha gradito l’interferenza della romana nella sua conoscenza con Nicola Vivarelli come riferito nel corso della puntata di questo pomeriggio di Uomini e Donne: “Gioca con i miei sentimenti” - ha riferito la torinese durante l’abituale sfogo di inizio puntata. Subito dopo è stata mandata in onda l’esterna della Galgani con Sirius. Quest’ultimo l’ha accolta con un abito elegante ed ha espresso la sua ammirazione per la settantenne: “Sei incantevole”.

Parole che hanno fatto emozionare Gemma che, a sua volta, ha rimarcato il fascino del corteggiatore e si è lasciata andare anche ad un’affermazione maliziosa quando Nicola le ha chiesto se avesse appetito. “Dipende di quale tipo di appetito parli”. In studio la tensione è salita subito alle stelle con Tina Cipollari che ha iniziato a provocare la piemontese: "Pensi di poter vivere una relazione con un ragazzino?” - le ha chiesto l’opinionista.

Dall’altra parte la dama è tornata a discutere con Valentina affermando di essere indignata per il suo comportamento.

Spoiler U&D 19 maggio: Nicola Vivarelli abbandona lo studio

Nel mirino della Cipollari è finito anche Sirius che è stato accusato di fare il “furbetto”. Immediata la replica di Vivarelli che ha definito poco rispettoso il lessico utilizzato dall’opinionista prima di scagliarsi contro Valentina.

Nel frattempo il ventiseienne è stato raggiunto in studio da una nuova giovane corteggiatrice, Alessia. Quest’ultima ha subito puntato l’indice contro Gemma ma Nicola l’ha subito frenata affermando di non avere intenzione di approfondire la sua conoscenza perché interessato soltanto alla Galgani. Presa di posizione che ha lasciato non poche perplessità anche perché il ventiseienne non ha chiuso del tutto a nuove conoscenze.

Dalle anticipazioni della puntata del 19 maggio emerge che la torinese vivrà un nuovo momento difficile. In particolare la dama non tratterrà le lacrime dopo l'ennesima discussione con Valentina che coinvolgerà anche Sirius. Nella clip diffusa da Witty Tv si vede l‘ufficiale della Marina Mercantile lasciare lo studio di U&D.

Per il giovane corteggiatore l’avventura nel people show di Canale 5 potrebbe concludersi prematuramente dopo giorni di polemiche, accuse e veleni.