Quello di Silvia Romano è uno dei casi più controversi e dibattuti degli ultimi giorni. Il ritorno a casa della giovane volontaria, rapita in Africa 18 mesi fa e liberata lo scorso fine settimana, ha scatenato tante polemiche e critiche, anche da parte di persone note nei social e in televisione. Dopo la particolare uscita di questa mattina in Parlamento, da parte del deputato della Lega Pagano, anche Asia Gianese, famosissima influencer, si è scagliata contro Silvia Romano, per poi ritrattare. La ragazza, ospite spesso nei programmi televisivi di Barbara d’Urso, è salita alla ribalta, nel 2019, quando ha fatto il giro del web un video che la ritraeva in macchina in Piazza Duomo a Milano.

Qualche ora fa, sul suo profilo, è stato inserito un post in cui si diceva: ‘A me una multa di 400 euro... a lei 4 milioni per una famiglia e una vacanza’. Da subito il messaggio ha fatto il giro del web e Asia, proprio oggi, ha smentito il suo coinvolgimento in questa storia.

Asia Gianese sul post della discordia: ‘È stato il mio social media manager’

Nel post che è stato pubblicato, chiaro era un attacco nei confronti di Silvia Romano. ‘A me multa di 400 euro per non aver portato l’autocertificazione. A lei 4 milioni e una famiglia nuova, una vacanza di un anno e mezzo. A sto giro ci è riuscita con i fiocchi. Passo e chiudo’. Mentre su internet montava la polemica, l’influencer da 290.000 follower ha subito cercato di smorzare la polemica, spiegando come sono andati veramente i fatti.

Tramite il suo social, Asia ha fatto un video con il quale affida la responsabilità al suo social media manager. ‘Faccio questo video per rimediare all’errore fatto con il mio telefono’, ha iniziato la Gianese, ‘essendo io impossibilitata dal poter utilizzare il telefono, ho chiesto al mio social media manager di accedere al telefono e pubblicare dei post per non restare ferma per due giorni.

È stata pubblicata una str...a di post’. Asia non le manda di certo a dire all’uomo che l’ha fatta finire nel mirino del web. ‘Mi viene il nervoso per la figura che ho fatto...chiedo che questo post fosse tolto. Manco se fossi def...e sarei così’, ha concluso la ragazza.

Silvia Romano attaccata dal senatore della Lega Pagano

Oltre al post di Asia Gianese, sempre nella giornata di oggi c’è stato un feroce attacco da parte di Pagano, deputato della Lega, nel corso di una riunione alla Camera per discutere delle ultime misure adottate dal governo di Conte. L’onorevole ha definito la Romano una ‘neo-terrorista’, in quanto ha trascorso gli ultimi diciotto mesi di prigionia con il gruppo di El Shabaab, di matrice terroristica. Immediate sono state le reazioni degli oppositori politici; in particolare, il deputato Fiano, del Partito Democratico, ha ritenuto le parole pronunciate da Pagano inaccettabili, in contrasto con la Costituzione e, soprattuto, perseguibili sul piano del codice penale.

Insomma, le polemiche intorno a questo tanto discusso caso non sono destinate a placarsi.