In piena pandemia di nuovo Coronavirus un volto storico di Uomini e donne ha emozionato i suoi fedeli sostenitori annunciando sui social di aver dato alla luce una bambina. Si tratta di Beatrice Valli, che è reduce dal parto di Azzurra, avuta dal compagno Marco Fantini. Nelle ultime ore, però, desta preoccupazione negli utenti di Instagram un messaggio pubblicato tramite le sue storie in cui l'ex corteggiatrice ha comunicato pubblicamente che la neonata è in procinto di subire un'operazione per via di un problema alla lingua.

Beatrice Valli preoccupata per Azzurra

Riattivatasi su suo profilo personale Instagram dopo il suo ultimo parto, Beatrice Valli ha tenuto ad informare i suoi fan sulla crescita della sua bambina, Azzurra.

In particolare in una serie di Instagram stories, ha fatto sapere che la piccola è cresciuta bene ma ha un problema alla lingua, che le è stato comunicato in occasione della prima visita pediatrica sostenuta da Azzurra.

"Ieri abbiamo fatto la prima visita ed è cresciuta benissimo. Come sapete, la allatto al seno… è perfetta!", ha così esordito in una storia parlando della bambina, per poi confidare al web di aver saputo durante la visita che la figlia ha il frenulo della lingua corto e che questo va tagliato, così come appreso nel controllo di routine: "Io ero già quasi svenuta!".

L'operazione al frenulo linguale prevista per Azzurra

Sempre tra le storie su Instagram, Beatrice Valli ha comunicato ai fan di aver contattato il compagno durante la visita di controllo per chiedergli di raggiungerla dalla pediatra e aiutarla così a metabolizzare il problema rivelatole dopo la nascita della bambina: "Gli ho detto di venire qua perché io 'non so se riesco a vedere la dottoressa che taglia'".

Stando a quanto ha reso noto tra le sue Instagram stories l'ex corteggiatrice, inoltre, il problema di Azzurra - a detta della pediatra - accomuna molti bambini e la neonata potrebbe essere sottoposta al taglio del frenulo linguale nei prossimi giorni.

Marco Fantini torna a passeggiare per le strade di Milano

Nel frattempo, attraverso un nuovo post condiviso su Instagram, il neo papà nonché compagno di Beatrice Valli, Marco Fantini, ha fatto sapere di essere tornato a passeggiare nei pressi del Duomo di Milano.

"Quanto mi mancava passeggiare in Duomo!

-si legge nella descrizione del suo ultimo post, in cui poi invita tutti alla prevenzione del nuovo Coronavirus -. Sono davvero felice che pian piano si stia tornando alla normalità. Ma mi raccomando non dobbiamo abbassare la guardia e fare tutto in sicurezza! In bocca al lupo a tutte le attività che stanno riaprendo in questi giorni. Io sono stato in un negozio d'intimo e devo dire che stanno seguendo tutte le procedure per la messa in sicurezza dello store! È molto importante che ciascuno di noi faccia la sua parte. Tutti insieme e con responsabilità ce la faremo!".