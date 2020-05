Clamorose novità giungono dagli Usa dove gli episodi di Beautiful andati in onda recentemente, hanno visto il tradimento di Brooke con Bill. Ridge sarà profondamente deluso dalla donna e si avvicinerà a Shauna arrivando a baciarla e a dirle di voler partire con lei per Las Vegas. La crisi in atto tra Brooke e Ridge potrebbe sconvolgere le vite di molti dei protagonisti. Anche Katie sarà distrutta per l'ennesimo tradimento della sorella con Bill, anche se lo Spencer sembrerà riuscire a convincerla che tra loro vi sia stato solo in momento di debolezza.

Brooke non ha intenzione di perdere Ridge nelle prossime puntate di Beautiful

Come noto, Quinn ha fatto in modo che il video in cui Brooke e Bill si baciano, sia caduto nelle mani di Ridge. La madre di Wyatt infatti, in questo modo, penserà di fare un favore all'amica Shauna che da tempo nutre forti sentimenti per lo stilista. Quinn, dopo il trambusto seguito alla scottante rivelazione, riceverà la visita di una furente Brooke. La moglie di Eric, però, le dirà di rassegnarsi al fatto di aver perso Ridge il quale. ora, potrà gettarsi tra le braccia di Shauna. Quinn sosterrà che Ridge ha bisogno di una donna che gli stia accanto che lo ami e lo rispetti, una donna come Shauna. Brooke continuerà a sostenere le sue ragioni e sembrerà non aver nessuna intenzione di perdere Ridge.

Beautiful, anticipazioni Usa: Brooke e Ridge in crisi, il Forrester bacia Shauna

Shauna nel frattempo, verrà raggiunta a casa di Flo proprio da Ridge, il quale le dirà che vorrà partire con lei per Las Vegas. Il Forrester sembrerà particolarmente deluso da Brooke e, anche se ammetterà di averla amata per tutta una vita, ora vuole accanto a lui una donna che non gli faccia più del male.

Shauna non sarà disposta a portarlo a Las Vegas con lei in quanto avrà il timore di essere usata solo per dimenticare Brooke. Ridge però, non accetterà il suo rifiuto e la sorprenderà con un bacio.

Beautiful: Ridge e Shauna sempre più legati, Bill chiede perdono a Katie

Mentre tra Ridge e Shauna sembrerà nascere un sentimento forte, Bill si ritroverà a dover riconquistare la fiducia di Katie e il suo perdono.

La Logan sembrerà credere alle parole del marito che, mortificato, le dirà che quanto accaduto tra lui e Brooke, è stato causato da un momento di debolezza. Lo Spencer inviterà la moglie a non darsi per vinta e a continuare a lottare per lui, chiedendole perdono per tutto il male causatole.

In attesa di scoprire se Brooke riuscirà a riconquistare Ridge, si ricorda che la soap tv Beautiful va in onda in Italia su Canale 5, tutti i pomeriggi a partire dalle 13:40. Su Mediaset Play invece, è possibile rivedere gli episodi già trasmessi.