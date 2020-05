In Beautiful, nel corso delle prossime settimane, il segreto sullo scambio di culle verrà scoperto prima da Thomas e in seguito da Emma Barber, la nipote di Justin e stagista alla Forrester Creations. La ragazza, sconvolta da quanto appreso, deciderà d'informare immediatamente Hope del fatto che la piccola Beth è viva, ma verrà fermata da Thomas. Il Forrester, secondo le anticipazioni provenienti dagli Usa, provocherà l'incidente stradale in cui Emma perderà la vita.

Beautiful, anticipazioni Usa: Thomas mantiene il segreto su Beth/Phoebe

Nelle puntate attualmente in onda in Italia, Thomas sta cercando di avere Hope tutta per sé, facendo in modo di separarla da Liam.

Nel corso delle prossime settimane, secondo gli spoiler americani, il giovane Forrester verrà a conoscenza dello scambio di culle ascoltando una conversazione tra Flo e Zoe. Thomas capirà che Phoebe, la bambina adottata da Steffy, è in realtà la figlia di Liam e Hope, che i due credono deceduta. Il giovane, però, deciderà di mantenere il segreto, per non rischiarare di perdere la Logan di cui sembra essere sempre più ossessionato.

Beautiful, Emma scopre la verità sullo scambio di culle e vuole dire a Hope che Beth è viva

Thomas sarà sempre più fuori controllo. Dopo aver scoperto la verità su Beth, farà di tutto affinché il segreto non venga mai a galla. I suoi piani, però, verranno scombinati da Emma, la quale verrà a conoscenza del fatto che Beth è viva, sentendo casualmente una conversazione privata.

La giovane stagista, sconvolta dalla scoperta, sarà determinata a parlare immediatamente con Hope per raccontarle tutta la verità e porre fine al suo strazio.

Anticipazioni Beautiful: Thomas provoca l'incidente in cui perde la vita Emma

Nel corso delle prossime puntate di Beautiful Emma sarà una spina nel fianco per Thomas, il quale sarà inviperito con la giovane stagista nel momento in cui gli comunicherà di voler dire a Hope la verità su Beth.

Per tale motivo Thomas seguirà Emma con la sua auto, proprio mentre la nipote di Justin si starà recando a casa di Hope. Il Forrester urterà la sua auto facendola finire fuori strada. Il fratello di Steffy non la soccorrerà e per Emma non ci sarà più nulla da fare. La notizia del decesso di Emma Barber sconvolgerà tutti, mentre la polizia comincerà a indagare sulla dinamica dello strano incidente.

Per scoprire come si evolverà la vicenda legata al segreto sulla piccola Beth, non resta che seguire le nuove puntate di Beautiful, in onda su Canale 5 alle 13:40.