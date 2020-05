Si sta facendo un gran parlare dell'ennesima crisi in corso tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Dopo che la rivista Chi ha confermato i rumors sul periodo buio che sta vivendo la coppia, l'ultimo numero di Oggi ha documentato con foto esclusive tutti gli spostamenti del presentatore Rai da quando ha litigato furiosamente con la moglie. Stando a quello che sostengono i giornalisti, inoltre, il napoletano non dormirebbe a casa con la showgirl da qualche settimana; si sarebbe recato nell'abitazione coniugale solo per salutare velocemente il figlio prima di tornare al lavoro a Napoli.

Stefano e Belen Rodriguez sempre più lontani

Prima che Belen Rodriguez si esponesse sui social network per confermare di vivere un periodo difficile dal punto di vista personale, molte riviste di Gossip sono tornate ad occuparsi di lei e del suo matrimonio. Sono settimane, infatti, che sul web si vocifera che la soubrette sia in crisi con Stefano De Martino per un'insolita indifferenza sui social (gli ultimi "mi piace" reciproci risalgono a quasi un mese fa) e per il gelo che sarebbe calato tra i due anche nel privato.

I settimanali Chi e Oggi, all'interno dei loro ultimi numeri, raccontano tutte le tappe di un allontanamento che forse nessuno si aspettava, neppure la presentatrice di Tu sì que vales.

Una delle riviste scandalistiche, per esempio, di recente ha pubblicato le foto esclusive degli ultimi spostamenti dell'ex ballerino, che da un po' fa su e già da Milano a Napoli per preparare la nuova edizione di Made in Sud.

Discussione sentita nel palazzo tra Belen Rodriguez e Stefano

Leggendo la ricostruzione che Oggi ha fatto della crisi in corso tra Belen e Stefano, si apprende che il tutto sarebbe cominciato a metà quarantena: attorno alla fine di aprile, infatti, alcuni vicini di casa avrebbero sentito litigare furiosamente la coppia per ragioni che non sono state rese note.

Da quella forte discussione, si dice si sia creata una frattura tutt'ora esistente tra i genitori di Santiago. La rivista di gossip, inoltre, racconta che De Martino è sceso a Napoli per lavoro tre giorni dopo aver litigato con la moglie: da quel momento, tra i due sarebbe iniziato un lungo periodo di silenzio e freddezza.

Dopo aver trascorso quasi un mese nella sua città d'origine per preparare il programma comico di Rai 2 che dovrebbe cominciare a giugno, Stefano è tornato a Milano per pochi giorni, ma non avrebbe dormito a casa con la Rodriguez e il figlio.

"Quando rientra in città il 21 maggio, lui non vola da Belen ma va a stare dai genitori", si legge sull'ultimo numero del settimanale scandalistico.

Nuovo scossone nel privato di Belen Rodriguez

Oggi, inoltre, informa i curiosi che venerdì 22 maggio Stefano non sarebbe andato a trovare la moglie, mentre sabato 23 avrebbe fatto una capatina veloce a casa per trascorrere un po' di tempo con Santiago.

Terminato l'incontro col figlio, De Martino ha caricato l'auto e si è messo in viaggio verso Napoli in compagnia della madre e del fratello più piccolo.

I tre gironi che l'ex ballerino ha trascorso a Milano la scorsa settimana, dunque, non avrebbero favorito alcun chiarimento con Belen, che proprio ieri si è esposta su Instagram per raccontare parte della sua verità su questa storia che è già sulla bocca di tutti.

"Non è un periodo semplice per me, ma so di non avere nessuna responsabilità. Non me l'aspettavo e i miei parenti mi portano fuori a cena per provare a strapparmi un sorriso. Sono una donna forte e ce la farò anche stavolta", ha detto la Rodriguez che da qualche giorno non indossa più la fede nuziale al dito.