Continua a far discutere la conoscenza a Uomini e donne tra il ventiseienne Nicola Vivarelli e la dama torinese Gemma Galgani. Di recente è spuntata una nuova indiscrezione lanciata da Biagio D'Anelli, il quale su Instagram ha scritto che l'ufficiale di marina mercantile sarebbe già fidanzato e che starebbe portando avanti una strategia per ottenere visibilità.

'Nicola Vivarelli è felicemente fidanzato'

L'opinionista di Pomeriggio cinque, Biagio D'Anelli, ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram nel quale ha scritto: "Nicola (Sirius) è felicemente fidanzato". Subito dopo ha aggiunto che la madre e la presunta partner sarebbero d'accordo con lui.

Secondo D'Anelli, dunque, Vivarelli si starebbe mettendo in mostra per "attaccarsi al carrozzone della popolarità". L'ex concorrente del Grande Fratello 11 ha sottolineato che, se fino ad ora "abbiamo riso e scherzato" sulla frequentazione tra Nicola e Gemma Galgani, a questo punto ha deciso di dire la sua verità perché non sarebbe più giusto prendere in giro non solo il pubblico, ma anche la redazione di Uomini e donne.

Infine si è detto dispiaciuto per Gemma, la quale pare stia davvero credendo in questa conoscenza.

Nicola e Gemma: le opinioni di Giorgio Manetti e Ida Platano

Biagio D'Anelli non è l'unico ad aver palesato dubbi e perplessità sulla sincerità di Nicola nei confronti di Gemma. Dal suo passato sono emerse alcune presunte ex fidanzate che hanno voluto esprimere le loro opinioni su questa conoscenza.

Nessuna crede che il giovane sia realmente interessato alla dama torinese.

Pochi giorni fa, sulla questione è intervenuto anche Giorgio Manetti. Intervistato dal settimanale Nuovo Tv, ha dichiarato che Gemma starebbe prendendo in giro il pubblico, mettendo allo stesso tempo in discussione la sua dignità.

L'ex cavaliere toscano ha aggiunto che secondo lui non è possibile che dopo undici anni in televisione non abbia ancora trovato l'amore e che accetti le "moine" di un ventiseienne.

Ida Platano, amica di Gemma, a Uomini e donne magazine ha detto che nel 2020 ognuno è libero di fare ciò che vuole, soprattutto se si tratta di un qualcosa che rende felici.

Inoltre ha ricordato che non bisogna dare giudizi su delle vicende che non si stanno vivendo in prima persona.

La fidanzata di Riccardo Guarnieri ha poi sottolineato che nella vita sentimentale a lei non spaventa la differenza d'età, rivelando che non sa come si sarebbe comportata se si fosse trovata al posto di Gemma Galgani. Sicuramente, però, le avrebbe fatto piacere avere un corteggiatore più giovane di lei.