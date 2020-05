Lunedì 19 maggio si è diffusa l'indiscrezione di una presunta gravidanza di Chiara Ferragni. A scatenare il Gossip sull’arrivo di un secondo bebè, è stato uno scatto pubblicato dall’influencer sul proprio account Instagram. In un primo momento anche Fedez è rimasto perplesso, ma poco dopo ha ironizzato e smentito il pettegolezzo.

L’influencer, viste le numerose imprese in difficoltà, ha deciso di sostenere il Made in Italy: per questo motivo si è fatta realizzare una collana personalizzata, in cui è rappresentata tutta la sua famiglia. La giovane ha, dunque, deciso di mostrare il gioiello ai suoi fan attraverso Instagram.

Fan pensano ad un bebè in arrivo per i Ferragnez

Chiara Ferragni, attraverso alcune Instagram Stories, ha condiviso con i suoi fan il suo nuovo acquisto. Nello scatto pubblicato dalla giovane tra le storie di Instagram viene mostrata una collana a cui sono annessi alcuni ciondoli. Per ognuno dei pendenti la Ferragni ha specificato chi rappresenterebbero e in particolare: la mamma, il papà, le sorelle Valentina e Francesca, lei, Fedez, Leone e la cagnolina Matilde. L’influencer, però, ha deciso di inserire un altro angioletto con la scritta in rosso: “Futuro bambino”. È stato proprio quest’ultimo dettaglio a scatenare la curiosità dei fan.

Moltissimi utenti hanno chiesto alla Ferragni se fosse in dolce attesa, pensando a un modo alternativo utilizzato dalla giovane per rivelare una sua seconda gravidanza.

Fedez ha chiarito la vicenda tramite il suo profilo Instagram: “No, non è incinta. Penso si sia portata avanti”. Il rapper lombardo ha ironizzato affermando di non comprendere il gesto della moglie: “Non so neanch’io perché lo faccia, non penso sia normale”.

Fedez sfodera una seconda ipotesi

In un primo momento Fedez era sembrato perplesso sul gesto di Chiara Ferragni.

Poco dopo, però, ha cercato di formulare una seconda ipotesi.

Il giovane attraverso il suo profilo Instagram ha affermato: “Ipotesi due. Magari deve dirmi qualcosa”. Il papà di Leone si è augurato che il gesto fatto dalla sua consorte non sia un modo per informarlo della seconda gravidanza. Fedez non ha nascosto che tale metodo per rivelare la dolce attesa sarebbe potuto essere divertente, ma poi ha aggiunto: "non credo che sia così".

Per il momento Chiara Ferragni non ha confermato o smentito l’ipotetica gravidanza. Fedez, invece, ha ironizzato sulla vicenda, smentendo di fatto l’arrivo della cicogna in casa Ferragnez. Tuttavia i due coniugi sembrano essere intenzioni di allargare la famiglia in futuro: desiderio confermato anche dal nostrato di Chiara ha nostrato quel ciondolo.