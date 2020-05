Il Grande Fratello Vip è giunto al termine ormai da diverse settimane, ma i riflettori non si sono ancora spenti sui protagonisti dell'ultima edizione del reality. Tra questi ci sono Clizia Incorvaia e il suo nuovo compagno Paolo Ciavarro. I due si incontreranno molto presto. Mentre Clizia aspetta con gioia questo momento, in una diretta Instagram rivela che vorrebbe una famiglia unita.

La Incorvaia e Paolo Ciavarro si rivedranno molto presto

Al termine della loro avventura all'interno della Casa più spiata di Italia, Clizia e Paolo si sono dovuti separare. La loro separazione si è resa necessaria a causa delle nuove disposizioni imposte dal governo durante l'attuale emergenza sanitaria.

Lei, attualmente si trova in Sicilia.

Ora che è da poco iniziata la fase 2, la Incorvaia e Ciavarro potranno rivedersi dopo diverse settimane in cui hanno potuto avere contatti esclusivamente telefonici. Infatti, Paolo è già arrivato in Sicilia, ma non ha ancora potuto riabbracciare Clizia. La motivazione è che Ciavarro deve trascorrere 14 giorni in quarantena prima di poter rivedere la sua fidanzata. L'arrivo dell'ex concorrente del Grande Fratello in Sicilia ha suscitato molte polemiche, perché lo spostamento tra Regioni non è ancora consentito.

Clizia parla del suo sogno nel cassetto e del momento in cui rivedrà Paolo Ciavarro

La Incorvaia, in attesa di rivedere il suo nuovo fidanzato, in una diretta Instagram risponde ad alcune domande poste dai suoi fan.

Innanzitutto, le è stato chiesto se è pentita di qualcosa. A questa domanda ha risposto che il pentimento non è un sentimento che le appartiene e che noi siamo il frutto delle nostre scelte. Durante l'intervista ha voluto parlare del suo sogno nel cassetto. Confessa che le piacerebbe avere una famiglia unita.

Chissà se con Ciavarro riuscirà a realizzare questo sogno. Un altro suo desiderio è quello di poter vedere l'aurora boreale. Inoltre, un suo desiderio riguarda il mondo del lavoro: sogna di potersi realizzare in ambito lavorativo. Tutti questi sogni e desideri rivelano che la modella è una ragazza molto concreta e senza grilli per la testa.

Nel corso della diretta, l'ex Gieffina ha parlato di tutto quello che sta provando in questo momento. Ai suoi fan rivela che, attualmente, è molto felice e ha una luce negli occhi che non aveva più da tanto tempo. Probabilmente Clizia con questa affermazione si stava riferendo al suo ex marito Francesco Sarcina, con il quale è ancora in corso la causa di separazione. Inoltre, confessa di aspettare con ansia il momento in cui potrà rivedere Paolo Ciavarro. L'incontro è previsto per la prossima settimana e i fan della coppia potranno vederlo in diretta durante la trasmissione Live Non è la D'Urso in onda su Canale 5. Tutti i loro fan attendono con trepidante attesa questo momento.