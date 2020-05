Attraverso un post lanciato sui social network, la pop star Madonna ha rivelato ai suoi tantissimi fan di aver sviluppato gli anticorpi al Coronavirus. La diva 61enne ha pubblicato un video su Instagram dalle tonalità noir che la ritrae dietro a una macchina da scrivere. Madonna sta scrivendo una sorta di diario (Quarantine Diary, il titolo) nel quale racconta come sta trascorrendo il suo isolamento dal resto del mondo. Il suo sguardo è fermo e la voce intesa mentre rivela ai fan: “Ho fatto un test l’altro giorno e ho scoperto di avere sviluppato gli anticorpi al Coronavirus”.

Madonna: non sono chiare le dinamiche del contagio

Madonna durante le passate settimane non aveva rivelato di avere alcun problema di salute. Potrebbe, pertanto, aver contratto il Coronavirus e non aver sviluppato sintomi. Oppure, potrebbe averlo contratto prima della fase di lockdown. È noto che la pop star, dal 16 marzo, si trova in quarantena insieme ai suoi figli in Portogallo.

Lady Ciccone non ha rivelato, durante il video postato sui social, maggiori dettagli sulla dinamica del suo contagio.

Il tour Madame X annullato

A seguito della pandemia anche Madonna è stata costretta, come tutti gli altri artisti, ad annullare il suo tour. La tournée, tra l’altro, non era stata delle più fortunate: qualche mese fa la pop star era stata costretta ad abbandonare il palco in lacrime a Le Grand Rex di Parigi dopo una caduta. Non ci sono filmati o foto di quanto accaduto, perché da alcuni anni Madonna non consente ai suoi fan di utilizzare cellulari durante le sue performance.

Quello che è noto è che mentre la pop star veniva soccorsa il suo staff ha preso la decisione di annullare il live di Parigi.

L’impegno della star contro il Covid-19: il messaggio di Madonna

Qualche settimana, immersa in una vasca da bagno piena di petali di rosa, Madonna aveva invitato le persone a rispettare la quarantena e tutte le misure restrittive. Inoltre la star di Material Girl, per dimostrare sensibilità al tema, aveva già effettuato una ingente donazione alla Fondazione Bill and melinda Gates finalizzata alla scoperta di un vaccino contro il Coronavirus.

Nel video pubblicato su Instagram Madonna ha affermato: “Domani farò un lungo viaggio in macchina, abbasserò i finestrini e respirerò l’aria del Covid-19”. Augurandosi, infine che: “Il sole splenda”.

Dopo la pubblicazione del video (oltre 230.000 visualizzazioni) ci sono state miglia di reazioni dei fan della cantante in tutto il mondo. Sono intervenute, con un commento al videomessaggio, molte altre star (come per esempio Asia Argento). Non resta che attendere un prossimo post della cantante per scoprire quale evoluzione avrà la situazione.