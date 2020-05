Cristiano Malgioglio è fidanzato. Il cantante, chiusa la relazione che aveva ai tempi del GF Vip con il trentacinquenne di Dublino, ora ha una storia con un ragazzo di trentotto anni. Il fidanzato dell'ex gieffino è turco e gestisce insieme al fratello una palestra ad Istanbul.

Cristiano Malgioglio in un'intervista a Chi, racconta dettagli sul suo fidanzato

Cristiano Malgioglio in un'intervista a Chi, ha raccontato qualcosa di più sulla sua vita privata, in particolare ha svelato dettagli sul suo compagno. Il fidanzato del cantautore è un nutrizionista turco che lavora e gestisce una palestra insieme al fratello ad Istanbul.

Malgioglio ha dichiarato che, a differenza di come appare al pubblico ed in televisione, in amore e nel privato non è un esibizionista, anzi, a detta sua è molto riservato e ha preferito sempre lasciare da parte la sfera personale, preferendo parlare della sua attività professionale.

Il fidanzato di Cristiano Malgioglio ha 38 anni ed è stato un colpo di fulmine

Cristiano ha raccontato che si trovava vicino a piazza Taxxim ad Istanbul e stava osservando un tappeto di tulipani, quando improvvisamente ha notato un bellissimo ragazzo. Nel descrivere la scena Malgioglio ha usato il suo modo colorito di raccontare le cose: "Mi guardava come un serpente affamato". Cristiano ha provato a rimanere sulle sue, ma poi ha ceduto.

L'ex gieffino ha detto che era ormai rassegnato nella sua vita a non trovare più un grande amore, invece ha avuto questa sorpresa.

La differenza di età non è un problema per Cristiano Malgioglio e il suo compagno

Crisiano Malgioglio ha compiuto 75 anni e ha detto di vedersi meglio accanto ad un uomo giovane.

Nel corso dell'intervista, il cantante ha ipotizzato la scena in cui ad attenderlo a casa ci fosse un suo coetaneo e si è detto non adatto ad una relazione con un uomo in là con l'età. L'ex gieffino ha raccontato che le prime sere in cui è uscito con il compagno, non sapeva chi fosse e notava che tutti si giravano a guardarlo, così il fidanzato ha pensato che lo guardavano per via del ciuffo, poi ha scoperto che era un personaggio famoso e non si è scomposto minimamente.

Malgioglio nelle ultime settimane a casa

Cristiano ha trascorso le ultime settimane chiuso a casa da solo. Dopo quasi tre mesi di clausura il cantautore è andato in giro per Milano con un look degno del suo stile che non è passato inosservato. Malgioglio, oltre ad indossare occhiali da sole con lenti a specchio colorate, ha messo una visiera trasparente che copriva il volto, un cappello colorato e la mascherina. L'ex gieffino ha pubblicato lo scatto sul suo profilo Instagram con una didascalia in cui ha espresso tristezza nel vedere la città di Milano deserta.