Cristina D'Avena è finita al centro del Gossip per un'intervista rilasciata al settimanale Oggi. La cantante ha raccontato di essere fidanzata e, scherzando sul periodo che stiamo vivendo nel nostro paese, ha detto di disinfettare anche il suo compagno 'segreto', ma non ha voluto rivelare dettagli in più sul suo amore.

Cristina D'Avena non è single ed e fissata per le pulizie: 'Ogni giorno disinfetto il mio fidanzato segreto'

Cristina D'Avena ha raccontato al giornalista Franco Bagnasco qualcosa in più sulla sua vita. La cantante bolognese ha rivelato di essere fidanzata, ma non ha voluto dare informazioni riguardo al suo compagno: "Con lui sto bene, ma chi sia, cosa faccia, dove sia, non lo dico".

La D'Avena ha mantenuto il riserbo sulla sua sfera privata, ma ha raccontato un aneddoto divertente: durante questo periodo è diventata un po' fissata con le pulizie, al punto che è stata definita 'l'igienizzatrice mito', per via della sua ossessione nel disinfettare ogni cosa. Riguardo a questa sua mania dell'igiene ha aggiunto di non prenderla come esempio: "Mi faccio paura" e scherzando ha detto: "Ogni giorno disinfetto il mio fidanzato".

Cristina ha raccontato il periodo a casa: 'Ho iniziato a creare con fanciullesca fantasia'

La cantante ha raccontato come ha trascorso queste settimane a casa: l'inizio del periodo di chiusura forzata non è stato semplice per lei, in quanto è una persona molto attiva, che viaggia spesso per fare i concerti e non trascorre mai un week end a casa.

Cristina ha detto che lo stop all'inizio le è pesato, ma poi ha trovato modo di accettare la cosa e ha rivelato: "Ho iniziato a creare con fanciullesca fantasia". La permanenza nella sua abitazione ha portato la D'Avena a dilettarsi ai fornelli, anche se nella vita normale preferisce andare al ristorante.

Fra i piatti cucinati dalla cantante ne spicca uno della tradizione bolognese: la gramigna con panna e salsiccia.

La D'Avena ha spiegato come è a casa e non ha perso la sua femminilità

Cristina D'Avena ha spiegato che, a causa anche della sua passione per la cucina, ha preso qualche chilo in questo periodo, ma si è detta tranquilla per la prova costume, in quanto quest'anno sarà posticipata.

Nella quotidianità trascorsa fra le pareti domestiche, Cristina ha raccontato, nel corso dell'intervista, di non aver perso la sua femminilità in questo periodo, ma ha curato il suo aspetto e la sua immagine truccandosi, anche perché è molto attiva sui social. Il profilo Instagram della cantante delle canzoni dei cartoni animati ha oltre 367.000 followers ed è sempre stata molto amata dal pubblico che la segue e la sostiene ai suoi concerti.