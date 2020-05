Forse non tutti sanno che l'attrice Dakota Johnson ha sofferto per anni di depressione, esattamente, da quando era solo una ragazzina di 15 anni. Dakota è celebre per aver interpretato il personaggio di Ana in 50 sfumature di grigio. L'attrice ha recentemente accettato un'intervista da parte di Marie Claire, in cui ha raccontato il rapporto con questo disturbo molto grave. La Johnson è riuscita a sconfiggere la depressione solo dopo lunghe sedute di terapia. Affidarsi a specialisti del settore è stata la strada giusta per sconfiggere la malattia psicologica. Un altro ingrediente essenziale è stata la decisione di percorrere la vita con un fiducia nel futuro e un po' di ottimismo in più.

Dakota, oramai una donna di 31 anni, ha preferito non svelare il motivo per cui si ammalò di depressione, ma ha consigliato a chi può essere vittima di tale disturbo di non crearsi problemi, ma di chiedere subito aiuto.

Dakota Johnson e la sua battaglia contro la depressione

Dakota Johnson ha sofferto per anni di depressione, una malattia che può togliere tutto a una persona, fino a portarla alla morte nel peggiore dei casi. La figlia di Don Johnson e Melanie Griffith ha dichiarato di aver iniziato a soffrire di tale malattia a soli 15 anni. È riuscita a sconfiggerla solo grazie ad un lungo periodo di terapie e con l'aiuto di specialisti. Dakota è ricordata per aver interpretato diversi film, tra cui: 50 sfumature di grigio, il remake di Suspiria e Wounds.

Intervistata al magazine statunitense Marie Claire, Dakota ha dichiarato che la terapia è stato un aiuto importante, che è riuscita a farle vedere "qualcosa di bello" nonostante il periodo difficile. L'attrice è infine riuscita a fare i conti con i problemi, le incertezze e le paure che solo la depressione può portare, uscendone vincente e più forte rispetto a prima.

Dopo il successo di 50 sfumature di grigio (nel cast anche Jamie Dornan e Jennifer Ehle) è diventata una delle attrici di Hollywood più famose e richieste. Nella vita privata ha una relazione con Chris Martin, leader dei Coldplay.

La storia d'amore con Chris Martin

La storia d'amore tra Dakota Johnson e Chris Martin sembra procedere molto bene.

I due sono legati da un forte amore e, inoltre, Dakota ha instaurato un ottimo rapporto di amicizia con l'ex moglie di Chris, l'attrice Gwyneth Paltrow. Sul lato caratteriale, la 31enne ha dichiarato di essere una persona complessa, ma che allo stesso tempo non crea problemi a nessuno. Il suo è un cervello veloce, ha aggiunto la Johnson, ed è capace di muoversi a un milione di miglia ogni minuto. Sono molte le emozioni e i pensieri che vanno ad invadere la psiche di Dakota e, come ha spiegato la stessa 31enne, proprio per questo motivo si trova ancora in terapia.