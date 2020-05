Sembra che Stefano De Martino e Belen Rodriguez, secondo quanto riporta l'ultimo numero della rivista Oggi, siano in crisi nera da circa un mese. Una forte lite avvenuta nel corso della quarantena, avrebbe causato una frattura non da poco tra i coniugi. Nei giorni scorsi l'argentina si è sfogata su Instagram e la maggior parte dei fan si sono schierati dalla sua parte e contro il marito, che su è stato sommerso di critiche e commenti negativi.

Rodriguez-De Martino di nuovo in crisi

Anche se nel video su Instagram Belen non ha detto chiaramente di essere stata tradita, la maggior parte dei fan ne sono quasi certi: ci sarebbe un nuovo tradimento dietro alla crisi in corso tra lei e De Martino.

La vicenda è al centro delle cronache di Gossip e, infatti, da giorni non si parla d'altro che della presunta mancanza di rispetto del presentatore Rai alla moglie. Belen, infatti, ha sottolineato che non è responsabile di quello che sta succedendo nel suo matrimonio.

Sebbene ad oggi siano soltanto ipotesi fatte dai curiosi quelle sul possibile tradimento ai danni dell'argentina, l'ex ballerino è stato preso di mira da parecchi commenti negativi e critiche sul suo profilo Instagram.

In tanti si sono esposti per tirargli virtualmente le orecchie su Instagram per quello che avrebbe fatto alla madre di suo figlio a poco più di un anno dal loro chiacchierato ritorno di fiamma.

I fan si schierano con Belen e attaccano De Martino

Tra le tante critiche che sta ricevendo De Martino da quando la sua crisi coniugale è diventata pubblica, spiccano le seguenti: "Di nuovo? Ma che stai combinando? Non far piangere quella creatura".

La maggior parte dei commenti che sono stati scritti in queste ore sotto all'ultimo post Instagram del ragazzo, sono nel suo dialetto, ovvero in napoletano.

"Dai, non fare caz... Siete una bellissima famiglia", "Uagliò, hai fatto tanto per riprendertela e ora hai sfasciato di nuovo tutto?", "Torna a casa e metti la testa a posto una volta per tutte", "Questa donna è forte ma non indistruttibile", "Ma che ti dice la testa, molla tutto e riprenditi la tua famiglia", "Stai facendo soffrire tutti".

Questi sono solo alcuni dei pensieri che i fan hanno espresso sui social network da quando in rete ha cominciato a circolare il gossip sul presunto tradimento di Stefano a Belen, che non sarebbe il primo secondo quanto scritto in questi anni dalle riviste di gossip prima separazione tra i due di qualche anno fa.

Belen prova a sorridere, De Martino pensa solo al lavoro

Quella sul possibile tradimento, è solo una delle voci che stanno impazzando sul perché Belen e Stefano siano in crisi. Nell'ultimo numero del settimanale Oggi, si legge che i genitori di Santiago si sarebbero allontanati a fine aprile dopo una forte lite, che avrebbero udito anche i vicini di casa.

Da quando De Martino ha cominciato a preparare la nuova edizione di Made in Sud a Napoli, si dice che tra lui e la moglie sia calato uno strano silenzio.

Lo scorso fine settimana, poi, il presentatore è tornato per pochi giorni a Milano e, fatta eccezione per una veloce visita al figlio, non ci sarebbe stato alcun incontro chiarificatore con Belen Rodriguez.

Anche sui social network i due si stanno esponendo in modo diverso: l'argentina condivide gioie e dolori delle sue giornate con i followers di Instagram, mentre l'ex ballerino si limita a pubblicare Stories del suo lavoro.