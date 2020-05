Ivan Gonzalez è finito al centro di alcune voci di Gossip. Stando ad alcuni rumors, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 sarebbe omosessuale, ma non avrebbe mai fatto coming out. A parlare della vicenda in queste ultime ore ci ha pensato anche Deianira Marzano: la blogger avrebbe riportato alcuni messaggi ricevuti dalla Spagna e alcune segnalazioni ricevute da Sonia Pattarino.

Ricordiamo che nei giorni scorsi Ivan, attraverso un'intervista per Novella 2000, ha fatto molto rumore. Il giovane, senza peli sulla lingua, ha rivelato i motivi dell'addio con l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne: "Si è comportata malissimo nei miei confronti".

Poi, ha aggiunto: "Era gelosa e possessiva".

L'intervento della Marzano

Deianira Marzano, attraverso il suo profilo Instagram, è tornata a parlare della presunta omossessualità del modello iberico. La blogger campana in una serie di stories ha detto: "Lui ora dice che è innamorato di una donna in Spagna, ma che lei impegnata". Deianira non crederebbe alla coincidenza raccontata da Ivan: "Caso strano è impegnata e non ci può stare insieme."

Nel corso di un'altra Instagram Stories, la Marzano ha parlato di aver ricevuto alcuni messaggi da parte della Pattarino.

Scedendo nel dettaglio, l'ex fidanzata del Gonzalez avrebbe ricevuto dei messaggi provenienti dalla Spagna in cui le dicono che a lui non piacerebbero le donne.

A quel punto Deianira Marzano, riprendendo l'ultima intervista dell'ex tronista in cui ha dipinto la sua ex gelosa e possessiva, ha dichiarato: "Sonietta di cosa dove essere gelosa se non ti piacciono le donne?" Infine la blogger ha concluso spezzando una lancia a favore per il modello iberico: "In tutto ciò non c'è nulla di male".

La replica dell'ex gieffino

Non è la prima volta che viene accostata una presunta omosessualità ad Ivan Gonzalez. In Spagna, da anni si susseguono determinate voci. In particolare, da quando il giovane si è fatto immortalare in uno scatto senza veli in compagnia di un suo amico. Ad alimentare ulteriori voci ci aveva pensato Paola Caruso dopo che Ivan le aveva rifilato un due di picche all'Isola dei Famosi.

In seguito alle nuove accuse sul suo conto, il diretto interessato ha deciso di fare chiarezza. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip 4, per l'ennesima volta, ha smentito le voci: "Gay? No, sono etero". Il modello di Madrid ha confessato di non essere molto interessato a ciò che si dice su di lui, anche perchè chi lo conosce sa quale sia la verità sul suo orientamento. Tuttavia il Gonzalez ha precisato: "Non ci vedo niente di male se lo fossi. Lo avrei detto subito". Infine durante il suo intervento, Ivan Gonzalez ha tirato nuovamente in ballo Paola Caruso: "Se è inventata quelle cose perché non ci sono stato".