Domenica 31 maggio, dalle ore 14:00 su Rai 1, andrà in onda una nuova puntata di Domenica In. A condurre il programma, come sempre, Mara Venier. La prossima puntata sarà la terzultima per quanto riguarda il programma nella stagione televisiva 2019-2020. Nel corso delle oltre tre ore di diretta 'Zia Mara' ospiterà, tra gli altri, la giornalista Rai Giovanna Botteri, che nelle scorse settimane era stata vittima di quello che molti hanno definito un 'bodyshaming' da parte del programma satirico Striscia la Notizia. Anche la prossima puntata di Domenica In sarà visibile in diretta streaming dal sito della Rai, dove si possono rivedere anche integralmente le puntate andate in onda nelle scorse settimane.

Giovanna Botteri farà il punto sulla situazione coronavirus

La corrispondente, dunque, sarà tra gli ospiti della prossima puntata di Domenica In. La giornalista è da diverso tempo inviata per la Rai in Cina, da dove la Botteri racconta da diversi mesi come il paese asiatico sta fronteggiando la pandemia di coronavirus che partì proprio dalla città cinese di Wuhan sul finire dello scorso anno. Durante le scorse settimane il punto sulla situazione legata al contagio veniva svolto grazie all'intervento di virologi e studiosi. Nella prossima puntata, però, gli aggiornamenti sulla pandemia arriveranno proprio da Giovanna Botteri, che probabilmente si occuperà anche della situazione di Seul: nella capitale della Corea del Sud, infatti, sono state ripristinate alcune misure restrittive dopo lo scoppio di un nuovo focolaio.

Domenica In, gli altri ospiti

Ma saranno molti altri gli ospiti attesi nel corso del programma pomeridiano. Tra questi vi sarà Pierluigi Diaco, che dal primo giugno tornerà in onda con la versione quotidiana del programma Io e te, che andrà in onda dal lunedì al venerdì alle 14:00 al posto di Vieni da Me, che si è concluso venerdì 29 maggio.

Nel corso dell'intervista con Mara Venier, Diaco annuncerà le novità previste nel corso della prossima stagione e gli ospiti attesi nelle prime puntate. Spazio poi alla musica, con l'ospitata di Massimo Ranieri. Il celebre cantante napoletano ha compiuto lo scorso 3 maggio 69 anni e verrà festeggiato nel corso della prossima puntata di Domenica In.

Atteso poi per un intervento anche Morgan: il cantautore è uscito lo scorso 14 maggio nelle librerie con il libro autobiografico intitolato 'Essere Morgan. La casa gialla'. Con l'ex frontman dei Bluvertigo, inoltre, è probabile che si tornerà sulla querelle che lo ha visto protagonista sul palco di Sanremo con il cantante Bugo. Recentemente, infatti, Morgan avevo proposto al collega di mettere da parte le tensioni passate e di tornare ad essere amici.