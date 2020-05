Domenica 17 maggio su Rai 1 è stata trasmessa una nuova puntata di Domenica In. A distanza di un anno dallo scandalo che ha coinvolto Pamela Prati, l'ex diva del Bagaglino è tornata sul piccolo schermo per raccontare la sua versione dei fatti. Nel salotto di Mara Venier, la showgirl ha rivolto le sue scuse a tutti e ha ringraziato chi in questo ultimo anno le è stato vicino.

La 60enne ha spiegato che da tempo le veniva chiesto di scrivere un libro: "Non avevo tanto il coraggio di raccontarmi". La showgirl ha precisato che nel libro 'Come una carezza' ha cercato il più possibile di far capire alla gente chi è realmente Pamela.

Con molta nostalgia, la soubrette ha raccontato dell'infanzia infelice: quando il suo papà è partito per la Germania, lei e i suoi fratelli sono stati strappati all'affetto della loro mamma.

Nel ricordare la sua mamma, Pamela a fatica è riuscita a trattenere le lacrime. La 60enne non è mai riuscita a superare la perdita della donna: "È l'amore più grande che potessi avere dalla vita e mi è stato tolto".

Le ultime dichiarazioni di Pamela Prati

Nel corso dell'intervista a Domenica In, era inevitabile che non si parlasse dello scandalo che ha coinvolto Pamela Prati. La diretta interessata ha rivolto le sue scuse al pubblico: "Chiedo scusa. Chiedo scusa a te, al pubblico. Sono stata plagiata".

Pamela Prati ha confidato di non avere mai tradito il suo pubblico e gli amici di sempre, dopo la fatica fatta per ottenere la celebrità.

In seguito alla messa in onda di alcuni spezzoni riguardanti il Prati-gate, la 60enne ha spiegato di non riconoscersi in quelle interviste.

L'ex diva del Bagaglino ha dichiarato che le sue agenti le avevano detto di dire determinate cose, precisando che in passato anche Alfonso Signorini, Michelle Hunziker e la politica Wanda Ferro sono state plagiate.

La 'zia Mara', per dare modo alla showgirl di fare chiarezza sulla vicenda una volta per tutte, ha chiesto ulteriori spiegazioni su come sia potuto avvenire tutto ciò. A tal proposito Pamela Prati ha dichiarato di essere stata una stupida a credere a tutte quelle cose, perché il matrimonio e la maternità erano il sogno di una vita.

Nell'intervista la 60enne sarda ha confessato di essere stata presa in giro sul web: "Mi ha fatto male passare per quella che non sono. Io non ho inventato, io ho creduto".

Infine Pamela Prati ha ammesso di credere ancora nell'amore, ma quello per se stessa.

Il messaggio della compagnia del Bagaglino

A Domenica In, Pamela Prati ha ricevuto un messaggio inaspettato. Dopo aver ricordato gli inizi della sua ospite, la conduttrice ha mandato in onda un video messaggio dell'autore televisivo Pier Francesco Pingitore. Quest'ultimo ha incoraggiato la 60enne e ha dichiarato che la vita è più forte di qualsiasi errore.

Il video messaggio si è concluso con una dolce dedica indirizzata a Pamela Prati: "Noi del Bagaglino ti aspettiamo e ti vogliamo bene".