Al Bano ospite della scorsa puntata di Domenica In, aveva detto: "L’uomo ha distrutto i dinosauri", per manifestare la sua piena fiducia nelle capacità del genere umano di stroncare anche un nemico minuscolo e invisibile come il Coronavirus. La gaffe è diventata un tormentone sui social. Ma il cantante non l'ha smentita. Al contrario, l'ha confermata in un successivo passaggio radiofonico.

Al Bano sulla fine dei dinosauri

Ospite del programma di Rai Radio 1, Un giorno da pecora, condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, Al Bano ha esposto la sua idea sulla sparizione dei dinosauri dalla terra.

Una teoria di cui aveva già dato un assaggio in collegamento dalla sua tenuta di Cellino San Marco con lo studio televisivo di Domenica In. Aveva detto: "L’uomo è stato capace di distruggere i dinosauri, pensa un po’ se non è capace in questo caso di distruggere quel piccolo e maledetto verme, microbo, che si chiama Coronavirus”. Alla coppia radiofonica Cucciari-Lauro, Al Bano ha ribadito convinto: “L’uomo esiste ancora? Sì. I dinosauri esistono? No. E allora chi ha vinto?".

A seguire, Al Bano, per spiegare quanto affermato nella conversazione televisiva con Mara Venier, ha detto che nella sua memoria è impressa un'immagine vista vent'anni fa durante una visita fatta al museo di storia naturale di New York.

Tale immagine mostrava un dinosauro e gli uomini primitivi che, con attrezzi vari, lo distruggere. "Questa immagine non l’ho mai cancellata, mi sembrava paradossale ma vera. Certo, non abbiamo testimonianze oculari, ma se al museo di storia naturale di New York hanno messo un’immagine del genere, ci sarà una ragione.

Confermo che anche l’uomo è riuscito a distruggere i dinosauri”.

'Sono l'uomo che ha resuscitato i dinosauri, estinguerò il gossip'

Interpellato dall'Adnkronos a proposito del clamore mediatico suscitato dalle sue affermazioni, Al Bano ha detto ironicamente di sé che lui è l'uomo che ha resuscitato i dinosauri.

Per poi ironizzare: "L'uomo li ha distrutti, e un uomo li ha resuscitati". Con altrettanta fermezza, l'artista pugliese ha dichiarato di voler estinguere il Gossip.

Nella stessa puntata di Domenica In, lo scorso 20 maggio, Mara Venier ha proposto al cantante di ascoltare una poesia scritta per lui, proprio in occasione del suo compleanno, dall'ex compagna di vita e d'arte, Romina Power. Al Bano non ha voluto in segno di rispetto per Loredana Lecciso, con cui sarebbe tornato il sereno, e per questo ha bacchettato Mara Venier: "Cadiamo sempre sulla mia vita sentimentale", ha protestato. A quel punto, Mara non ha letto più la poesia, e il collegamento si è chiuso con qualche battuta polemica tra lei ed Al Bano.

"Mi scaglierò violentemente contro chi osa introdursi nella mia vita privata'', ha detto l'artista a cose fatte. A suo dire, l'accordo con gli autori del programma, era che durante l'intervista non si sarebbe parlato della sua vita privata.

Al Bano in un videogame lotta con i dinosauri

Lo scivolone sui dinosauri da parte di Al Bano, sui social è diventato subito virale, scatenando commenti ironici e meme. Ma ha anche ispirato un videogioco. Si chiama Al Bano vs Dinos, è online ed è gratuito il giochino nel quale Al Bano sfida Tyrannosaurus Rex e Triceratopi a colpi di acuti.

"C'ho giocato anche io, è bellissimo", il commento divertito del cantante. Il minigioco è stato sviluppato in tempi record dallo Shuttle Studio, che di solito realizza giochi pubblicitari.

Si hanno a disposizione tre vite. A fare da sottofondo ad ogni partita, sono le inconfondibili note di uno dei grandi successi del Leone di Cellino, 'Felicità'.