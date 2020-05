Elena Morali e Luigi Favoloso starebbero ancora insieme. In queste ore la 30enne, attraverso il suo profilo Instagram, ha postato una dedica d'amore nei confronti dell'ex gieffino campano. Elena ha dichiarato di non essersi mai innamorata in questo modo di una persona. Poi ha ringraziato Luigi per averla difesa, come nessuno aveva mai fatto, in ques'ultimo periodo.

La scorsa settamana, Elena Morali ha postato una stories in cui annunciava la rottura con Favoloso, dichiarando di avere ancora delle cose in sospeso con il suo ex fidanzato. Tuttavia ha speso delle parole d'affetto verso il campano: "Non toccherebbe mai una donna neanche con un fiore.

Auguro a tutte le donne un uomo così".

Elena potrebbe essere tornata con Luigi

La showgirl è tornata a parlare della storia con Luigi Favoloso. Elena Morali ha annunciato il probabile ritorno di fiamma con l'ex gieffino campano tramite una stories.

La Morali, senza troppi giri di parole, ha affermato: "Ti amo Luigi. Ti amo come mai posso aver amato qualcuno in questa vita". Durante la dedica indirizzata all'ex compagno di Nina Moric, la 30enne ha voluto ringraziare l'imprenditore per tutto ciò che gli ha dato in questo periodo. Per tutto ciò che gli ha insegnato e trasmesso e per averla difesa da ogni piccola o grande cosa.

Ma non è finita qui: Elena ha spiegato di essere riuscita a superare alcuni ostacoli, solamente grazie all'aiuto e al sostegno di Favoloso.

La giovane ha confidato di non avere mai provato un sentimento così forte in trent'anni. Infine ha ammesso di non avere mai pensato di innamorarsi follemente di una persona come Luigi Favoloso.

Chi invece continua a scegliere la via del silenzio è proprio l'ex fidanzato di Nina Moric.

La Morali aveva annunciato la rottura con Luigi a causa del suo ex

Domenica 24 maggio, Elena Morali nel salotto di Live - Non è la D'Urso ha spiegato perché aveva lasciato Luigi Favoloso.

La giovane ha raccontato a Barbara D'Urso di essere una ragazza molto impulsiva. Per questo motivo, quando aveva capito di avere delle cose in sospeso con Daniele Di Lorenzo, aveva sentito il bisogno di un chiarimento.

Solamente in un secondo momento, la diretta interessata avrebbe capito di avere agito in modo sbagliato nei confronti del suo attuale compagno.

Inoltre la Morali ha riferito alla conduttrice Mediaset che la reazione di Favoloso non era stata delle migliori: "Lui si è arrabbiato e non lo sento da qualche giorno".

Infine Elena ha concluso il suo intervento, ammettendo che due persone non si possono lasciare tramite una Instagram Stories. Per questo prima aveva pubblicato il messaggio con la rottura, ma pochi istanti dopo aveva deciso di rimuoverlo.