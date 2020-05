Da qualche giorno sul web non si fa altro che parlare della fine della storia d’amore di due ex protagonisti del GF Vip 4. Si tratta di Serena Enardu, che di recente ha annunciato sui social la sua rottura con Pago Settembre. Quest’ultimo ha lasciato un alone di mistero, sul reale motivo che ha fatto naufragare ancora una volta la sua relazione sentimentale con l’influencer sarda.

Dopo Paolo Ciavarro che ha fatto sapere che il suo amico Pacifico sta bene, a dire la sua ci ha pensato anche Elga Enardu. Quest’ultima si è servita di Instagram per svelare qual è lo stato d’animo attuale di sua sorella, in questo momento così delicato.

Le testuali sono state le parole pronunciate dalla compagna di Diego Daddi: “Lei sta esattamente come la vedete”. Sull’ex cognato invece Elga Enardu ha preferito non dire nulla, visto che ha soltanto precisato che si notava che tra lui e Serena c’era qualcosa che non andava.

Pago rivela che tra lui e Serena è successo qualcosa di grave

Attualmente al centro del Gossip ci sono ancora Serena Enardu e Pago Settembre, due ex concorrenti della quarta edizione del GF Vip che avevano ritrovato la serenità perduta nel noto Reality Show. Purtroppo in questi giorni, l’influencer sarda tramite il proprio profilo Instagram ha fatto sapere a tutti coloro che la seguono di essersi lasciata con il cantante.

Dopo l’annuncio dell’ex tronista ha preso parola anche Pacifico, dato che in un’intervista rilasciata al settimanale Chi ha sostenuto che sarebbe accaduto qualcosa di grave tra lui e la 43enne. L’ex gieffino oltre a dichiarare che non potrà più fidarsi di Serena, e di essersi ritrovato di nuovo vagabondo d’amore ha aggiunto: “Saprò ricominciare dalla mia famiglia.

Mi ha deluso, mi ha fatto ancora del male”.

Elga Enardu rompe il silenzio sui social sulla rottura tra sua sorella e Pacifico

Le dure dichiarazioni di Pago Settembre hanno ovviamente scatenato la reazione di Serena che attraverso diverse stories ha precisato che tra lei e il suo ex in realtà non è successo proprio niente.

A detta dell’ex volto di Uomini e Donne i giornalisti si starebbero infatti servendo della crisi definitiva tra lei e Pacifico per guadagnare.

Mentre l’ex gieffina ha fatto capire che il cantante sardo non è più al suo fianco poiché nel loro rapporto ormai non c’era fiducia, nelle ultime ore si è espressa anche Elga Enardu. Quest’ultima ha rotto il silenzio sui social chiarendo ai fan che la sua gemella sta decisamente bene, pur avendo dei momenti di malinconia e rabbia. La compagna di Diego Daddi inoltre si è espressa anche sull’ex cognato Pago a chi le ha chiesto dove si trovi il cantante, rispondendo: “Non lo so. Si vede che per certi aspetti non stavano benissimo”.