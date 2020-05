Domenica scorsa, Pamela Prati è stata ospite a Domenica In e si è scusata pubblicamente con tutto il pubblico e con la presentatrice. La showgirl ha dichiarato di essere stata plagiata e di aver sofferto davvero moltissimo. Queste parole, ovviamente, non sono state gradite da Eliana Michelazzo, la quale è prontamente intervenuta sia sui social sia attraverso delle interviste.

A SuperGuida tv, ad esempio, l'ex agente della Prati ha detto cose molto dure contro alcuni conduttori televisivi per aver dato spazio alla showgirl e non a lei. Nel caso specifico, la donna si è appigliata al mancato diritto di replica a cui credeva di avere diritto.

Eliana contro Mara Venier...

Nel corso di un'intervista Eliana Michelazzo ha duramente attaccato Mara Venier e Massimo Giletti. In merito alla prima presentatrice, la donna l'ha accusata di aver lasciato tornare in studio Pamela Prati non consentendo a lei di replicare alle sue dichiarazioni. La showgirl, infatti, ha scaricato sugli altri le responsabilità del finto matrimonio con Mark Caltagirone, cosa che per Eliana è assolutamente falsa. La protagonista dell’intervista ha detto: "Ora Mara Venier va bene perché è amica sua, ma Giletti avrebbe dovuto chiamarmi". Sulla base di queste dichiarazioni, Eliana Michelazzo è passata a scagliarsi anche contro gli altri conduttori.

...e Massimo Giletti

In merito a Massimo Giletti, infatti, ha detto di aver provato anche a contattarlo per chiedergli il diritto di replica a seguito dell'ospitata di Pamela in studio, ma il conduttore non le ha mai neppure risposto. Le sue parole sono state le seguenti: "Gli ho anche scritto perché era giusto che io avessi gli stessi diritti di dire la mia, ma non mi ha risposto".

Questo atteggiamento ha fatto perdere le staffe all'ex agente. Eliana, inoltre, ha rivelato: "Penso che magari Pamela Prati faccia dei ricatti televisivi". Il riferimento della donna sta nel fatto che la showgirl pare chieda ai conduttori che la ospitano di non consentire la replica a Eliana Michelazzo.

In caso contrario, lei sembrerebbe disertare le ospitate.

Il retroscena su Barbara d'Urso

Eliana, però, ha avuto da ridire anche su Barbara d'Urso. In una delle precedenti puntate di Live non è la d'Urso, infatti, sarebbe dovuta essere ospite l'ex agente. All'ultimo momento, però, l'ospitata saltò improvvisamente e la d'Urso disse che si trattò di motivi di scaletta. Nel caso specifico, Lady Cologno affermò che, poiché Striscia la notizia fosse finito troppo tardi, non si riuscì a dare spazio all'ultimo blocco di cui faceva parte anche Eliana Michelazzo. Secondo Eliana, però, la verità sarebbe un'altra. A suo avviso la d'Urso si sarebbe allineata con la Toffanin sul non trattare più la vicenda inerente al Pamela Prati gate.