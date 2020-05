L'ospitata di Pamela Prati a Domenica In ha scatenato l'immediata reazione di Eliana Michelazzo. A distanza di un anno dallo scandalo che ha coinvolto la showgirl sarda, una delle ex agenti continua a sostenere che la Prati non racconti tutta la verità su Mark Caltagirone.

Da Mara Venier, l'ex diva del Bagaglino ha dichiarato più volte di essere stata plagiata. La 60enne ha rivolto le sue scuse al pubblico e ha ammesso di non riconoscersi nelle interviste che rilasciata: "Mi ha fatto male passare per quella che non sono. Io non ho inventato, io ho creduto".

La reazione di Eliana Michelazzo

Eliana Michelazzo non ha affatto gradito le dichiarazioni di Pamela Prati rilasciate a Domenica In.

Attraverso una serie di Instagram stories, l'ex agente della showgirl è stata piuttosto criticata.

Eliana Michelazzo ha subito precisato di non aver plagiato nessuno. Poi ha aggiunto di capire la situazione delicata della 60enne: "A distanza di un anno sentire queste fesserie, mi viene da ridere". Secondo l'ex tronista di Uomini e Donne, Pamela Prati per l'ennesima volta non avrebbe raccontato la verità.

L'ex agente della 60enne ha ribadito che Pamela era stata avvisata del fatto che avrebbe dovuto fare delle foto con uno sconosciuto che non era Mark Caltagirone. Anche sul capitolo legato ai figli, Eliana Michelazzo ha ribadito di essere a conoscenza di un'altra verità: "Quel bambino è stato illuso".

Infine Eliana Michelazzo, dopo aver replicato in modo piccato all'intervista della showgirl, ha dichiarato: "Sciacquati la bocca quando parli di me". Ricordiamo che nell'intervista l'ex diva del Bagaglino non ha mai fatto i nomi delle sue ex agenti, ma era inevitabile che, le dichiarazioni della showgirl fossero riferito ad Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo.

La polemica con Domenica In

La reazione di Eliana Michelazzo non ha tirato in ballo solamente la sua ex assistita Pamela Prati, ma anche Domenica In. Secondo la giovane non si potrebbero fare delle interviste senza dare il diritto di replica alle persone coinvolte nella vicenda. A tal proposito, l'ex agente non ha usato mezzi termini: "Non va bene".

Pochi istanti dopo è intervenuta sulla vicenda anche Pamela Perricciolo. Quest'ultima, tramite alcune Instagram Stories, ha ironizzato su Pamela Prati: "Quando l'Aicos ti pagava tutto, ti mantenevi meglio". In un'altra Instagram stories, 'Donna Pamela' ha rivelato di ricevere numerosi messaggi su come avesse sopportato la showgirl tutto questo tempo.

Infine, in una terza Instagram Stories, Pamela Perricciolo ha accusato la sua ex assistita di fare del vittimismo. È evidente che a distanza di un anno dallo scandalo, tra le tre ci siano ancora molti dissapori.